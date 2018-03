Die Vorteile und Funktionsweise von Sportdifferenzial



Fahrzeuge mit Sportdifferenzial liegen absolut sicher in den Kurven, ohne dass der Kraftfluss gebremst oder gar unterbrochen wird. Gerade bei spontanen, sehr zügigen Kurvenfahrten sorgt das innovative Regelsystem für eine Hightech-Lösung, die einer Untersteuerung entgegenwirkt und diese zum Fremdwort werden lässt. Wenn Sie einen sportlichen Quattro fahren, werden Sie die Vorteile des Drehmoments anstelle des Bremsmoments kennenlernen und ein völlig neues Fahrverhalten erleben. Ein wichtiges Thema ist die Spurstabilität, die mit einem Sportdifferenzial einhergeht. Auch auf rutschigen Untergründen oder in engen Haarnadelkurven bleibt das Heck stabil und Sie müssen nicht befürchten, dass Ihr Fahrzeug bei einer spontanen Kurvenfahrt aus der Spur gerät. Am besten ist ein Sportdifferenzial, das Sie bei Bedarf zuschalten und je nach Straßenlage einsetzen können. Ihr sportlicher Fahrstil optimiert sich in puncto Fahrdynamik und Fahrsicherheit. Während selbst allradbetriebene Fahrzeuge gelegentlich aus der Kurve rutschten und nicht völlig stabil auf dem Asphalt lagen, ist diese Option dank Sportdifferenzial praktisch ausgeschlossen.



Fahren wir auf Schienen - Eine Hommage an die Sicherheit



Sportlich und sicher fahren geht nicht? Mit einem Sportdifferenzial funktioniert das einwandfrei! Bei aktivem Differenzial fahren Sie sicher wie auf Schienen, ohne dass Ihre sportliche Ausrichtung des Fahrstils verloren geht. Die Hinterräder folgen dem exakten Winkel der Vorderräder, wodurch sich der bekannte und gefürchtete Schleudereffekt des Hecks gar nicht erst einstellt. Auch ein untersteuerter Schub über die Vorderachse ist nur noch eine Erinnerung, die beim Einsatz des Sportdifferenzials zur Vergangenheit wird. Das Ganze geht mit einem weitaus geringeren Lenkaufwand bei maximaler Querbeschleunigung einher. Der Vergleich zu einem umgekehrten ESP basiert auf der Tatsache, dass Sie im fahrdynamischen Grenzbereich nicht länger mit Motor- und Bremseingriffen korrigieren. Ihr Fahrzeug bewegt sich flüssiger, liegt viel ruhiger auf der Straße und wird in seiner Dynamik bereits vor einer Kurvenbewegung unterstützt.



Viele Hersteller von Sportfahrzeugen setzen das neue Regelsystem ein und bieten damit maximale Sicherheit, ohne dass der Fahrspaß verloren und in Kurven mit dem Bremspedal oder der Motorbremse gearbeitet werden muss. Die technisch überlegene Lösung basiert auf einem intelligenten Steuergerät, einem lebenslang wartungsfreien System und dem Funktionsprinzip der stufenlos variablen Übersetzungsperformance.