Mit dem Mai ist der Frühling nun wirklich ins Land gezogen! Und damit kommt auch die 3. Wiener Neustädter Frühlingswies'n in großen Schritten näher und näher! Zeit wird's, noch ein paar Geheimnisse und Neuigkeiten zu lüften ...

Das Rahmenprogramm und das "Drumherum" der Frühlingswies'n 2018 - Woche 1

Auch heuer wird es wieder das Wies'n-Dorf mit den Wies'n-Wirten und den "So schmeckt Niederösterreich" Genuss-Standln, einen großen Rummelplatz, ein Festzelt und die Absolut® Party-Alm geben. Im Wies'n-Dorf, am Rummelplatz und bei der Kinderwies'n ist der Eintritt immer GRATIS.



Wir starten am 30. Mai ab 17:00 Uhr mit dem Bierfassanstich, und der offiziellen Eröffnung.



Den 31. Mai haben wir uns für die Familien reserviert und wir bekommen Besuch von der Marktgemeinde Neudörfl! Für die Kids gibt's den ganzen Tag ermäßigte Preise am Rummelplatz und bei den Wies'n-Wirten.

Ab 14:00 Uhr spielt der Musikverein „Szent Miklos“ Neudörfl den Nachmittags-Schoppen.



Am 1. Juni gibt's die zweite Frühlingswies'n Olympiade bei der sich die Burschenklubs der umliegenden Dörfer ein "Stell dich ein" geben! Baumstamm Weitwerfen, Masskrug stemmen, Bierfassl schleppen, usw steht am Turnierprogramm. An diesem Tag bekommen wir wieder Besuch aus einer Nachbargemeinde: Der Musikverein Lutunverde aus Lichtenwörth spielt den Dämmerschoppen ab 17.00 Uhr



Erstmals findet bei der Frühlingswies'n am 2. Juni unser "American Day" statt.

"US Car auf die Wies'n" - Ab 15.00 Uhr ist ein großes US Car Treffen und die Österreich Premiere von Baseball 5 - presented by Diving Ducks geplant. Wer schon immer mal Baseball Luft schnuppern wollte, kann es im Wies'n-Dorf selbst probieren.



3. Juni - den Abschluss der ersten Woche bildet unsere Rahmenveranstaltung "Traktor auf die Wies'n" wo die Oldtimer Traktoren vom Hauptplatz in Wiener Neustadt auf die Wies'n tuckern werden.

Zur Traktorenanmeldung geht's hier!

Frühlingswies'n 2017 | Alex List

Das Rahmenprogramm und das "Drumherum" der Frühlingswies'n 2018 - Woche 2

Weiter geht's am 6. Juni mit dem Start in die zweite Wies'n-Woche. Geöffnet ab 17.00 Uhr



Der 7. Juni wird ein Kracher für alle Damen!

Nicht nur, dass die Grandmas - die fünf Chippendales der Volksmusik am Abend im Zelt spielen, am Ladies Day gibt's einige Specials für alle Damen.



Den 8. Juni haben wir uns noch für ein paar Überraschungen freigehalten. Details folgen im nächsten Newsletter und auf unserer Facebookseite.



Am 9. Juni gibt es wieder einen Besuch aus der Nachbarschaft. Die Gemeinde Katzelsdorf besucht uns mit den „Wild Cats“, dem Orchester der Musikschule Katzelsdorf und spielt den Dämmer-Schoppen mit der Blasmusik Katzelsdorf.



Der 10. Juni steht wieder ganz im Zeichen der schweren V-Twins - da kommen die "Harleys auf die Wies'n" - heuer wieder mit dem Besuch der Harley-Davidson® Charity-Tour. Eintreffen der Tour um 12:00 Uhr



Wir sind schon sehr gespannt!

Das aktuelle Programm findet Ihr auf unserer Frühlingswies'n - Homepage