Vor 30 Jahren: EIN Regionales Innovations Zentrum -RIZ - in Wiener Neustadt.

Heute: RIZ - DIE Gründeragentur in und für ganz Niederösterreich, für alle jungen Unternehmen von der Idee bis zu 5 Jahre nach Gründung.

Bei der Best Business Night am 15. Jänner verleihen wir die Auszeichnungen „Beliebteste Unternehmerin/Beliebtester Jungunternehmer“!

Wie funktioniert der Wettbewerb?

Sie beschreiben kurz, was Ihr Unternehmen macht und vor allem auch, was Sie dazu motiviert,

für Ihre Kund/innen täglich da zu sein.

Ab 5. Dezember können Sie Ihre Kund/innen, Freund/innen und Familie dann informieren, dass sie für Sie stimmen können: Beim großen Voting auf Bezirksebene!

Als Gewinn erwartet Sie:

Die Live-Auszeichnung auf der großen Bühne der Arena Nova am 15. Jänner 2018

Eine eigene Reportage Ihres Unternehmens in Ihrer NÖN-Regionalausgabe

Also: Reichen Sie bis 30. November ein und motivieren Sie Ihre Fangemeinde, für Sie abzustimmen!