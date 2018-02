So viel wie nötig, so wenig wie möglich

Der erste Schritt, bei der Beleuchtung zu sparen, ist: Drehen Sie Licht nur auf, wenn Sie es benötigen. Und schalten Sie nicht benötigte Lichtquellen konsequent wieder ab. Achten Sie dabei aber auf passende Beleuchtungslösungen. Schließlich soll Sparsamkeit weder auf Kosten Ihrer Augen noch zu Lasten Ihrer Sicherheit gehen! Das Team der EVN Energieberatung hilft Ihnen gerne bei der Auswahl.



Abdrehen, was nicht gebraucht wird

Drehen Sie Licht immer ab, wenn Sie es nicht mehr brauchen.



LED statt Glühbirne

Ersetzen Sie Ihre alten Glühbirnen durch moderne, energiesparende Lampentypen:



Alles, was Sie dazu tun müssen, ist: Glühlampe raus, LED oder Energiesparlampe rein!für die meisten Anwendungen im Haushalt finden Sie im EVN Online-Shop Reinigen Sie regelmäßig die Lampengehäuse bzw. –schirme. So kommt das Licht dort an, wo Sie es brauchen.Helle Farben an Wänden, Fußböden und Decke reflektieren das Licht besser als dunkle. Damit helfen sie, den Raum mit weniger Energie auszuleuchten.