Der Grenzstreit.

Seit die Menschen Grund und Boden bewirtschaften, gibt es Grenzstreitig-keiten. Nicht nur zwischen kriegerischen Staaten, sondern auch zwischen Nachbarn wie Du und Ich.



Oft streiten Familien erbittert über Generationen hinweg wegen einem ganz schmalen Grundstreifen.

Dabei geht es meist nicht um viel Geld, sondern darum, dass ein Nachbar dem anderen zeigen will, dass er der Stärkere ist!



Dann kommt es oft zu jahrelangen und teuren Gerichtsverfahren. Wer jetzt glaubt, dass in Österreich „eh schon Alles vermessen ist“, weil es ja die „Digitale Katastralmappe“ gibt, irrt gewaltig.

Rechtlich unanfechtbar gesichert sind nur jene rund 15% aller Grundstücke Österreichs, die im Grenzkataster eingetragen sind. Wer also seine Grenzen genau kennen will, um für jetzt und in alle Zukunft jeden Grenzstreit zu vermeiden, ist bestens beraten, sein Grundstück vom Zivilgeometer vermessen zu lassen.

Das Wichtigste dabei ist die einvernehmlichen Grenzverhandlung mit allen Anrainern. Die dazugehörige Vermessungsurkunde wird dann Bestandteil des amtlichen Katasters und schafft damit Grenzsicherheit und Nachbarschafts- Frieden für Generationen.

Ihr Ansprechpartner:

DI Dominik Mesner

tel. 02742 / 36 25 64

d.mesner@schubert.at

www.schubert.at