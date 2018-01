GRÜNE Politik in NÖ! ... Machen nur wir!.

Warum sind Sie in die Politik gegangen?

Wenn man unzufrieden ist, dann darf man nicht immer von anderen verlangen, dass sie etwas verändern: eigenes Engagement und Arbeit sind gefragt. So habe ich mich in die Gemeindepolitik eingebracht. In den Gemeinden stößt man gerade bei Themen wie Verkehr, Bildung oder regionale Projekte wie dem Flughafen an die Grenzen zur Landespolitik. Um hier GRÜNE Politik einzubringen, kandidiere ich für die Landtagswahl. GRÜNE Politik - machen nur wir!

Was wollen/können Sie für die Menschen bewegen?

Schon seit Jahren ist mir die Verbesserung des Öffentlichen Verkehrs in der Region ein Anliegen. Der motorisierte Individualverkehr nimmt nach wie vor zu. Es braucht für die Region ein Mobilitätskonzept: mit dem Ziel, den motorisierten Verkehr zu verringern und den Öffentlichen Verkehr zu fördern. Das 365-Euro-Ticket für ganz NÖ würde viele zum Umsteigen bringen: Ein günstiger Tarif, mit dem die PendlerInnen schon von ihren Heimatgemeinden mit Öffentlichen Verkehrsmitteln abgeholt werden. Und dann braucht es auch bessere Öffi-Verbindungen, die an eine moderne Arbeitswelt mit flexibleren Arbeitszeiten angepasst sind. Keine Lücken bei den Busverbindungen zwischen dem Morgen- und Mittagverkehr. Auch eine regelmäßigerer Takt bei der S7 ist angesagt: Alle Viertelstunden von Wien bis zum Flughafen und dann halbstündlich weiter bis Wolfsthal!

Ein besonderes Anliegen ist mir auch gesunde Ernährung. Das beginnt beim Bio-Landbau, wo die Böden und die Lebensmittel frei von Pestiziden und Herbiziden sind. Die Förderung von regionalen und saisonalen Produkten reduziert den LKW-Verkehr. Das gilt auch für Energie: Erneuerbare Energie ist auch in meinem Haushalt im Einsatz, sowohl bei der Strom- als auch bei der Wärmeerzeugung. Mit dem Ausstieg von fossiler Energie tragen wir nicht nur etwas zur Klimaverbesserung bei, sondern sind auch unabhängiger von Energieimporten.

Wofür stehen Sie als Person/Partei?

Ja zur Umwelt – Nein zur 3. Piste! Dafür stehen die GRÜNEN und dafür stehe ich als Person. Das machen nur wir!

Seit 2000 bin ich in der Bürgerinitiative Plattform gegen die 3. Piste des Flughafens engagiert, dzt. als Obfrau. Mit einer 3. Piste sind bis zu 500.000 Flugbewegungen pro Jahr möglich. Das bedeutet mehr Lärm, mehr Schadstoffe und auch mehr Straßenverkehr für die Region!

Das Bundesverwaltungsgericht hat erkannt, dass die 3. Piste auch einen enormen Beitrag zum Klimawandel brächte und hat die Genehmigung verweigert. Die Flughafen-Lobby, allen voran die ÖVP-NÖ, will das Projekt trotzdem "durchdrücken". Wir GRÜNE sagen: Wirtschaft kann auch so gestaltet werden, dass sie nicht das Klima - und damit uns - gefährdet: mit mehr Investitionen in die Öko-Wirtschaft. Das bringt Arbeitsplätze!