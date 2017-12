Im Mai 2017 präsentierte das Land Niederösterreich im Rahmen einer Pressekonferenz das neu entwickelte Berufsbild des sozialen Alltagsbegleiters.

Ab Jänner 2018 bietet das Hilfswerk Niederösterreich in einer Pilotphase in ausgewählten Einrichtungen das Angebot des sozialen Alltagsbegleiters an (Lilienfeld, Pielachtal, St. Pölten, Neulengbach, Böheimkirchen, Herzogenburg, Krems, Langenlois, Wiental, Tulln, Atzenbrugg, Klosterneuburg, Wagram). Voraussetzung für die, in Kooperation mit der ISL Akademie durchgeführten Ausbildung, sind ein 16-stündiger Erste Hilfe- Kurs, ein Tagespraktikum im mobilen Bereich, das beim Hilfswerk Niederösterreich absolviert werden kann, sowie ein Mindestalter von 18 Jahren. Die Ausbildung beinhaltet 100 theoretische Unterrichtseinheiten und 40 Stunden Praktikum im ambulanten Bereich und erstreckt sich über einen Zeitraum von zirka 2 Monaten.

„Da der Pflege- und Betreuungsbedarf stetig ansteigt und sich 85% aller betreuungsbedürftigen Personen eine Betreuung im eigenen Heim wünschen, freuen wir uns, dass auf Initiative des Landes Niederösterreich ein neues Berufsbild entwickelt wurde. Auch wir nehmen die Ausbildung zum Alltagsbegleiter in unser Bildungsprogramm auf, um unseren Kunden und Kundinnen in Zukunft eine weitere wichtige Stütze anbieten zu können.“ betont Mag. Christoph Gleirscher, Geschäftsführer des Hilfswerks Niederösterreich.

Details auf www.hilfswerk.at/niederoesterreich