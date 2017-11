NÖN: Sie sind Koordinatorin für den Bereich Lerntraining beim Hilfswerk. Wie läuft so ein Lerntraining ab?

Andrea Baumgartner: Eltern können sich mit dem Wunsch nach einem Lerntraining direkt beim Hilfswerk melden. Dann wird für das Kind ein individuelles Lerntraining konzipiert, das auf die Bedürfnisse der Familien zugeschnitten ist, wie etwa Legasthenietraining, Behebung von Aufmerksamkeitsschwächen, Lernorganisation, Durcharbeiten konkreter Stoffgebiete oder Sprachförderung. Dabei achten wir darauf, jenen/jene Lerntrainer/ in zur Seite zu stellen, der/die den Bedürfnissen des Kindes und der Familie am besten entspricht.

Mag. Andrea Baumgartner ist Koordinatorin für den Bereich Lerntraining beim Hilfswerk.

Wo findet das Lerntraining statt?

Baumgartner: Entweder im Familienberatungszentrum Amstetten oder in den Außenstellen St. Valentin, Seitenstetten oder Waidhofen/Ybbs. Es besteht auch die Möglichkeit eines mobilen Lerntrainings vor Ort bei den Familien zu Hause.

In welchen Bereichen unterstützt das angebotene Lerntraining?

Baumgartner: Das Lerntraining unterstützt Kinder zum Beispiel bei schlechten Noten, Angst vor Prüfungen, wenn trotz Anstrengung der Lernerfolg ausbleibt, bei Problemen mit der Konzentration, usw. Weiters bieten wir eine spezielle Bewegungs- und Lerngruppe „Bewegung ist Dünger fürs Gehirn – Bewegung macht schlau“ an. Ziel dabei ist es, durch die Verknüpfung von Bewegung und Lernen die Motivation, die Aufmerksamkeits und Konzentrationsfähigkeit sowie das Sozialverhalten der Kinder zu fördern, um dadurch bessere Lernerfolge zu erzielen. Und das Ganze verbunden mit jeder Menge Spaß! Beginn ist am Montag, 4. 12. 2017 (10 Termine), 14 bis 16 Uhr, im Turnsaal der Volksschule Winklarn.

Welche Ausbildung haben Lerntrainer?

Baumgartner: Meine Grundausbildung ist das Studium der Pädagogik mit der Fächerkombi Sonder- und Heilpädagogik. Die Lerntrainer, die im aktiven Training tätig sind, besitzen eine pädagogische Grundausbildung.

Welche Weiterbildungsmöglichkeiten gibt es?

Baumgartner: Um die Qualität des Angebotes zu sichern, sind wir laufend auf der Suche nach geeigneten LerntrainerInnen, führen in Gruppen regelmäßige Praxisgespräche durch und bieten gezielte Weiterbildungen zu relevanten Themen wie Aufmerksamkeit, Bewegung und Lernen, Legasthenie- und Dyskalkulietraining und mehr an.