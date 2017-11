NÖN: Seit 17 Jahren sind Sie Tagesmutter beim Hilfswerk. Wie sieht Ihr Alltag aus?

Edeltraud Stürzl: Der richtet sich natürlich vorwiegend nach dem Zeitplan der Eltern und Kinder. An manchen Tagen beginnt er schon um fünf Uhr früh, ein anderes Mal erst am Nachmittag, nach der Schule. Aber das stört mich nicht. Ich bin einfach mit dem Herzen dabei.

Welche Aufgaben fallen in Ihrem Job an?

Stürzl: Das ist ganz unterschiedlich. Ich bringe die Kinder in die Schule oder den Kindergarten, hole sie wieder ab und koche für sie. Dann geht es meist an die Hausaufgaben, sonst immer auch an die frische Luft oder ins Spielzimmer. Unser großes Haus mit Garten in der Nähe von Wieselburg entpuppte sich bald als wahres Kinderparadies. Ich gehe jedenfalls immer auf die individuellen Bedürfnisse der Kleinen ein.

Welche Eigenschaften muss eine Tagesmutter mitbringen?

Stürzl: Auf jeden Fall ein Herz für Kinder und einen dicken Geduldsfaden. Es muss einem Spaß machen – und das Stichwort lautet Flexibilität.

Wie wurden Sie Tagesmutter?

Stürzl: Ich habe vor 17 Jahren die Ausbildung beim Hilfswerk gestartet. Seitdem besuche ich laufend Seminare und Weiterbildungskurse, die das Hilfswerk anbietet. Dabei werden wir auf den Arbeitsalltag toll vorbereitet. Die Kinder betreuen Sie in Ihrem eigenen Haus. Fällt es da schwer,

Berufliches und Privates zu trennen?

Stürzl: Es ist eine sehr durchlässige Grenze – aber das ist auch gut so. Man lernt sich kennen und ist füreinander da, man verschmilzt zu einer richtigen Großfamilie. Mir macht die Arbeit großen Spaß. Das Hilfswerk Niederösterreich bietet laufend kostenlose Ausbildungen zur Tagesmutter an.

