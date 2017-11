BADEN | Verena Wintersteller ist eine berufstätige Frau, und wie so viele andere Frauen hat sie die Herausforderung Kinderbetreuung für alle Beteiligten so gut wie möglich zu lösen. Dabei ist ihr die Kindergruppe Sonnenschein vom Hilfswerk in Baden eine große Stütze.

„Mein Sohn wird von 7.30 bis 12 Uhr in der Gruppe Sonnenschein betreut“, erzählt Verena Wintersteller. Das Gute an dieser Einrichtung sei, dass ihr zweieinhalbjähriger Sohn nicht nur professionell von der Pädagogin Katharina und der Betreuerin Martina umsorgt werde, sondern dass er auch ausreichend Kontakt zu anderen Kindern habe.

Die Kindergruppe Sonnenschein ist für die berufstätige Mutter ein wichtiger Teil eines geregelten Tagesablaufes, „dieser tut meinem Sohn besonders gut!“ Sehr gut seien dabei auch die Förderung und Vorbereitung auf den Kindergarten. Die Bedürfnisse jedes Kindes werden demnach wahrgenommen, und die Kinder gehen sehr oft in den Garten. „Es wird auch viel gebastelt und gesungen“, freut sich Wintersteller. Am wichtigsten ist ihr aber, „dass sich mein Sohn wohlfühlt.“ Wenn sie von Eltern gefragt werde, in welcher Spielgruppe Kinder gut aufgehoben sind, „empfehle ich immer den Kindertreff Rainerring“.

„Mein Sohn geht gerne in die Spielgruppe und hat gute Freunde gefunden, mit denen man sich auch außerhalb der Spielgruppe trifft.“ Und diese Freundschaften bleiben bestehen, auch wenn die Kinder mit der Zeit in die Kindergärten wechseln. Verena Wintersteller abschließend: „Mein Sohn erzählt immer begeistert von seiner Zeit in der Kindergruppe Sonnenschein, eine von drei qualitätsvoll betreuten Gruppen des Kindertreff Rainerring.“