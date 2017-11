„Wir lassen uns scheiden. Was steht mir zu? Wie sollen wir’s den Kindern sagen?“ Mit Fragen wie diesen sind die Berater des Familien- und Beratungszentrums des Hilfswerks häufig konfrontiert. „Das Hauptthema bei den Beratungen sind Scheidungen und Trennungen“, erzählt Karin Skop, Leiterin des Familien- und Beratungszentrums in Schwechat. Doch die Palette an schwierigen Lebenssituationen, in denen Menschen die Hilfe der Hilfswerkberater suchen, ist breit gefächert. Von Generationenkonflikten über Probleme in der Pubertät bis hin zu Schulund Erziehungsproblemen reichen die Anliegen.

Karin Skop ist Leiterin der Familienberatungsstelle des Hilfswerks in Schwechat. | Hilfswerk NÖ

Das Familien- und Beratungszentrum ist mit seinen 15 Beratern auf so gut wie jedes Thema vorbereitet. Schließlich haben die Berater allesamt fundierte Ausbildungen absolviert. „Wir haben unter anderem Ehe- und Familienberater, Psychotherapeuten, Lebensund Sozialberater, Pädagogen und Juristen im Team. Manche davon haben auch mehrere Ausbildungen absolviert“, erklärt Skop. Da die Beratungsstelle vom Bundesministerium für Familie und Jugend gefördert wird, sind bei der Ausbildung hohe Standards zu erfüllen, die regelmäßig vom Ministerium überprüft werden. Schon bei der Anmeldung für einen Beratungstermin wird also darauf geachtet, dass die Klienten einen kompetenten Ansprechpartner ganz nach ihren individuellen Bedürfnissen vorfinden.

Die Nachfrage sei zwar groß, dennoch sei durch das große Beraterteam immer innerhalb kurzer Zeit eine Terminvereinbarung möglich. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, zu den Öffnungszeiten Beratungen ohne Voranmeldung in Anspruch zu nehmen – immer dienstags von 17 bis 19 Uhr in Schwechat und montags von 15 bis 17 Uhr in Bruck. Oft sei es mit einem Beratungsgespräch getan. „Manchmal entwickeln sich aber auch Beratungen mit bis zu zehn Terminen“, so Skop, die betont: „Wir schauen dabei immer genau hin. Sobald erkennbar ist, dass eine Psychotherapie erforderlich ist, verweisen wir die Klienten weiter.“