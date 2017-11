2016 wurden knapp 1.000 Beratungsgespräche über die Hotline des NÖ Frauentelefons geführt.

„Diese Anzahl an intensiven Beratungsgesprächen beweist, dass das NÖ Frauentelefon unverzichtbar ist. Zentrale Aufgabe des NÖ Frauentelefons ist es, allen Frauen und Mädchen in Niederösterreich eine rasche, unbürokratische und professionelle Erstinformation in Problemsituationen zu bieten“, bekräftigt Hilfswerk-NÖ-Präsidentin Michaela Hinterholzer. Erfahrene Psychologinnen, Sozialarbeiterinnen und Psychotherapeutinnen beraten zu verschiedenen Themen: Trennung, Depression und Lebensängste, Erziehungsprobleme, Gewalt in der Familie, Suchtverhalten oder Probleme am Arbeitsplatz.

Das NÖ Frauentelefon wird vom Ministerium für Gesundheit und Frauen, dem Bundesministerium für Integration und Äußeres und vom Frauenreferat des Landes NÖ gefördert.

Die Beratungszeiten sind online zu finden unter: www.hilfswerk.at