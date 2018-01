Die Zeugnisausgabe steht bevor und viele Eltern fragen sich schon jetzt, ob die Leistungen ihrer Sprösslinge gut sind oder ob zusätzlicher Förderbedarf besteht. Meist tun sich Eltern schwer, eine richtige Entscheidung zu treffen, obwohl ihr Bauchgefühl sie selten trügt. Doch selbst wenn Noten besser sind als erwartet, können sie ein falsches Bild erzeugen. Denn eine Drei in Deutsch bedeutet noch lange nicht, dass ein Schüler keine Rechtschreibprobleme hat. Und eine Vier in Englisch kann schnell zur Fünf werden, wenn Kinder mit LRS die neue Fremdsprache erlernen sollen.

Wenn Eltern den Verdacht haben, dass ihr Kind beim Lesen stockt, Inhalte nicht richtig versteht oder nicht richtig schreiben kann, dann sollten sie einen Beratungstermin im LOS vereinbaren. Seit nunmehr 35 Jahren kommen jährlich viele tausend Eltern mit ihren Kindern zum LOS, damit diese dort gut lesen und richtig schreiben lernen und so ihre Bildungs- und Berufschancen nachhaltig verbessern können.

LOS-Verbund

Ob ein Kind überhaupt an einer LRS leidet, ist für Eltern oft schwer zu erkennen. Langsames Lesen oder fehlerhaftes Schreiben können erste Anzeichen dafür sein. Ein kostenloses Beratungsgespräch und der Online-Rechtschreibtest „schreib.on“ helfen Eltern dabei, den Leistungsstand ihres Kindes besser einschätzen zu können. Noten haben im Gegensatz dazu eine eher geringere Aussagekraft.

