Fahrplanverdichtung und mehr Sitzplätze für PendlerInnen

LAbg. René Lobner und Landesrat Karl Wilfing präsentieren das „Mobilitätspaket 2018-2022“.

| LAbg. Lobner

Mit dem Fahrplanwechsel am 10. Dezember wird es in der Stoßzeit zwischen 6 und 8 Uhr und in den Abendstunden auf der S1 neue Züge geben. Speziell Gänserndorf, Deutsch-Wagram und Strasshof profitieren von den Neuerungen. Durch die Verstärkungen auf der S1 setzen wir für Pendler wichtige Verbesserungen um. Alle zusätzlichen Züge ab/bis Gänserndorf fahren zudem Wien-Schwechat an – es ergeben sich somit neue Direktverbindungen zum Flughafen. Die Veränderungen wurden im Rahmen des „Mobilitätspaket 2018–2022“ des Landes NÖ umgesetzt. Auf der Strecke Gänserndorf–Wien werden mit den Neuerungen jedenfalls insgesamt rund 5.000 zusätzliche Sitzplätze pro Tag geschaffen.

Folgende Änderungen gelten ab 10. Dezember auf der Nordbahn-Strecke S1 : Verdichtung im Abschnitt Gänserndorf–Floridsdorf–Flughafen Wien an Werktagen außer Samstag: zusätzliche Züge um 6.18 Uhr und 7.18 Uhr sowie um 16.49 Uhr, 17.49 Uhr, 18.49 Uhr und 19.49 Uhr ab Gänserndorf und retour. Diese neuen Züge fahren allesamt/kommen alle vom Flughafen Wien, dadurch ergeben sich neue Direktverbindungen Gänserndorf–Flughafen Wien.

Umfangreiches Infrastrukturpaket für die Bahnhöfe im Bezirk Gänserndorf



| zVg LAbg. Lobner

Zahlreiche umfangreiche Investitionen in Bahnhöfe, Haltestellen und Park&Ride Anlagen werden im Zuge eines neuen Infrastrukturpaketes getätigt. Das neu beschlossene Mobilitätspaket bringt vor allem viel Positives in den Bezirk Gänserndorf! In Summe werden 18 Bahnhöfe und 7 Park&Ride-Anlagen im Bezirk im Zuge dieser Maßnahmen saniert.

So werden in Hohenau z.B. Aufzüge und ein Bahnsteigdach gebaut, außerdem werden Personendurchgang sowie der Bahnsteig mit Wartekoje adaptiert und es wird wie bei allen betroffenen Bahnhöfen für Barrierefreiheit gesorgt. Auch die Bahnhöfe in Dürnkrut, Schönfeld-Lassee und Siebenbrunn-Leopoldsdorf erhalten ein neues Gesicht. Weiters wird in Raasdorf, Obersiebenbrunn und Drösing groß investiert, ebenso in die Park&Ride-Anlagen in Gänserndorf, Untersiebenbrunn und Angern.

„Verkehrspolitik ist eine der großen Herausforderung dieser Zeit, deshalb müssen wir stetig am Ball bleiben um weitere Maßnahmen für Verbesserungen im Fokus zu haben“ so LAbg. René Lobner.