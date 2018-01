Mit Ihrer Stimme Ihre Vertretung im Landtag sichern .

WIR in Niederösterreich haben den Wechsel an der Landesspitze zu Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner gut vorbereitet und bewältigt. Johanna Mikl-Leitner stellte von Beginn ihrer neuen Funktion das Miteinander ganz besonders in den Mittelpunkt ihres Handelns. Der Termin für die Landtagswahl am 28. Jänner 2018 wurde gemeinsam festgelegt!