SPÖ: Albert Pitterle will den Bezirk stärken.

Herr Bürgermeister Pitterle, warum sollen die Wähler gerade Ihnen die Stimme geben?

Gewissenhafte Politik in NÖ braucht eine zweite Meinung! Die Landtagswahlen am 28. Jänner 2018 sind deshalb für die Zukunft unseres Bezirkes von großer Bedeutung. Wir leben in einer wunderschönen Region mit hoher Lebensqualität. Trotzdem kann noch einiges verbessert und neu geschaffen werden. Am besten gelingt das, wenn alle Mitwirken können. Selbstverständlich müssen vorher alle Meinungen gehört und respektiert werden um das beste Ergebnis zu erzielen. Als Bürgermeister und Vorsitzender des SP Gemeindevertreterverbandes im Bezirk Lilienfeld, handle ich seit Jahrzehnten nach diesen Grundsätzen. Deshalb möchte ich nach der NÖ Wahl auch die Anliegen der Bevölkerung des Bezirkes Lilienfeld als Landtagsabgeordneter einbringen können.

Ich bin bei der Wahl am 28. Jänner 2018 Spitzenkandidat der SP im Bezirk Lilienfeld und am 17. Platz der Landesliste der SP NÖ gereiht. Ein großer Vertrauensbeweis unseres Spitzenkandidaten Franz Schnabl in unseren Bezirk und mich persönlich. Wenn die SP in NÖ 2 Mandate dazugewinnt ist der Bezirk Lilienfeld wieder sicher im NÖ Landtag vertreten. Zugewinne für die SP in unserem Bezirk tragen dazu wesentlich bei. Vorzugsstimmen für Albert Pitterle stärken jedenfalls den Bezirk Lilienfeld.

Was ist Ihr vordringlichstes Ziel für den Bezirk Lilienfeld?

Die Abwanderung aus dem Bezirk stoppen. Dazu sind einige Maßnahmen notwendig:

Schaffung neuer Arbeitsplätze in Abwanderungsgemeinen des Bezirkes durch Förderung von 50% der Lohnnebenkosten durch AMS analog der Aktion für über 50 Jährige Arbeitslose.

Weiterer Ausbau der Kinderbetreuungseinrichtungen in den Gemeinden.

Verpflichtende Ausweisung von Baulandflächen für den sozialen Wohnbau, damit Betreutes Wohnen, Familienwohnen und Junges Wohnen leistbar sind.

Studienticket für den öffentlichen Verkehr um die Abwanderung unserer studierenden Jugend zu stoppen.

Sind sie für den Bau von S34 und B334?

Immer vor Landtagswahlen wird der Bau einer leistungsfähigen Verkehrsverbindung in den Zentralraum versprochen. Geschehen ist nichts. Ein Bau in den nächsten 5 Jahren ist unrealistisch. Das Verkehrsaufkommen auf der B20 ist in den letzten 20 Jahren aber dramatisch gestiegen. Der Bau einer Kriechspur entlang der B20 ab Traisen Richtung St. Georgen für Fahrzeuge bis 40 km/h wäre eine rasche Entlastung des fließenden Verkehrs.

Genauso wichtig ist der Erhalt und Ausbau des öffentlichen Verkehrs im Bezirk. Erhalt der Bahnlinien in das Traisental . 30 Minuten Taktfahrplan der Bahn Richtung Lilienfeld. Nach der Errichtung einer Ausweichstelle im Gölsental , ist auch ein 30 Minutentakt nach Hainfeld uneingeschränkt möglich. Vernünftige Bußanschlüsse in Traisen , Lilienfeld und Hainfeld sind notwendig wie die Errichtung einer P&R Anlage beim Bahnhof Traisen. Diese Maßnahmen sind notwendig für einen modernen, Kundenorientierten Öffentlichen Nahverkehr in unserem Bezirk. Eine Übernahme der Bahnlinie Freiland-Sankt Ägyd durch das Land NÖ von den Kleinregionsgemeinden und eine touristische Nutzung neben dem Güterverkehr kann auch diese Bahnlinie aufwerten.

Deshalb bitte ich Sie um Unterstützung bei der Landtagswahl am 28.Jänner 2018.

Ihr Kandidat für den NÖ Landtag, Albert Pitterle.