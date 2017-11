In einer jüngst veröffentlichten Studie des market Instituts zum Thema „Die Ängste und Sorgen der Österreicher“ nannten 78 Prozent der Befragten die Tatsache, „im Alter ein Pflegefall zu sein“ als eine der fünf größten Befürchtungen. Die Studie zeigt weiters auf, dass die bevorzugte Wohnform im Alter die Betreuung im eigenen Heim, durch die eigene Familie oder einen mobilen Pflegedienst ist.

Mit den Dienstleistungen rund um „Hilfe und Pflege daheim“ bietet das Hilfswerk Niederösterreich eine individuelle Unterstützung für ältere, kranke Menschen und deren Familien. Wenn ein Angehöriger plötzlich krank oder pflegebedürftig wird, wirft das immer viele Fragen auf. In einem ersten Schritt berät das speziell geschulte Personal des Hilfswerks Niederösterreich und führt ein klärendes Erstgespräch, gerne auch vor Ort, durch. Die mobile Pflegeberatung kann stundenweise angefordert werden und wird innerhalb weniger Tage organisiert. „Mit einer vielfältigen Angebotspalette möchte das Hilfswerk dazu beitragen, dass die betreute Person so lange wie möglich mit hoher Lebensqualität im vertrauten Zuhause leben kann – dabei werden Angehörige erheblich entlastet“, unterstreicht Präsidentin LAbg. Bgm. Michaela Hinterholzer die Bedeutung der mobilen Hauskrankenpflege. Individuelle Betreuung, hohe Fachkompetenz und Flexibilität sowie ein menschlicher Zugang zeichnen die Arbeit des Hilfswerks Niederösterreich aus. Zu speziellen Pflegefragen haben die Mitarbeiter/innen einschlägige Aus- und Fortbildungen absolviert. Das Hilfswerk ist einer der größten Arbeitgeber Niederösterreichs im Bereich der mobilen Pflege. Es werden deshalb laufend zusätzliche Mitarbeiter/innen in verschiedenen Tätigkeitsfeldern gesucht.



Kontakt: Hilfe und Pflege daheim

Amstetten, Ardaggerstraße 50

3300 Amstetten

T. 07472 615 20 11

Montag bis Freitag: 8 bis 12 Uhr

pflege.amstetten@noe.hilfswerk.at