Das Motto 2018 hat sich der Historie verschrieben. Unter dem Titel "Episoden und Epochen" sind Teilnehmer und Zuschauer herzlich eingeladen, einen humoristischen Blick in die Vergangenheit und in die Menschheitsgeschichte zu werfen. FVV-Obmann Martin Seidl: „Ob historisch korrekt oder nicht, ist egal. Humor und Kreativität stehen im Vordergrund.“



| Thomas Weikertschläger

Der Zug setzt sich wie in den Jahren zuvor gegen 14 Uhr von der Neuen Mittelschule zum Rathausplatz in Bewegung und dann über die Thurnhofgasse/Wiener Straße zum Hauptplatz fahren. Dort werden die Teilnehmer durch die Moderatoren Wolfgang Welser, Harald Hofmann und Christoph Chromy empfangen und vorgestellt.



| Martin Pfleger

Humor, Heiterkeit und beste Unterhaltung stehen rund zweieinhalb Stunden lang im Mittelpunkt, selbstverständlich kommt auch die gastronomische Versorgung nicht zu kurz. Christoph Chromy: „Dank unserer Sponsoren sind der Eintritt und die Teilnahme am wohl größten Faschingsumzug im Waldviertel nach wie vor frei.“ Nach Ende des Umzugs laden „Die „Platzlwirten“ am Rathausplatz zum Faschingsausklang, ebenso kann am Hauptplatz weiter gefeiert werden und viele Horner Lokale bieten Platz, sich zu unterhalten und wohl auch aufzuwärmen.“



| Thomas Weikertschläger

Da am Faschingsdienstag wieder tausende Menschen - ergänzt durch zahlreiche Teilnehmerfahrzeuge - die Innenstadt bevölkern werden, ist Rücksichtnahme aufeinander dringend notwendig! Vor allem der exzessive Gebrauch von Tonanlagen stört Organisatoren, Besucher und Anrainer gleichermaßen. Obmann Seidl: „Der Umzug hat sich im Lauf der Jahre verändert. Mehr und größere Fahrzeuge, spektakuläre Aufbauten, und nicht zuletzt die Beschallung der Gefährte haben uns veranlasst, Teilnahmebedingungen festzulegen.“ Diese sind beim Fremdenverkehrs- und Verschönerungsverein unter www.fvv-horn.at ersichtlich, wie die dazugehörige Teilnahmeerklärung. Organisator Christoph Chromy steht unter: 0676/393 68 78 für Anfragen und Anmeldungen gerne zur Verfügung.

Die Organisatoren und die Stadtgemeinde Horn freuen sich auf eine tolle Veranstaltung!