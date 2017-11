Die „Lange Nacht der Weiterbildung“ findet im Rahmen der europaweiten „Life Long Learning Week“ mit jeweils mehreren und unterschiedlichen Angeboten mit großer Strahlkraft in allen Bezirken des Landes statt. Für eine Woche wird das Thema Weiterbildung ins Zentrum gerückt und auf die vielfältigen Angebote der Erwachsenenbildung in Niederösterreich aufmerksam gemacht.

Die Veranstaltungen in ganz Niederösterreich sind für alle Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher offen, schaffen einen unkomplizierten Zugang zu unterschiedlichen Anbietern im Bereich der Erwachsenenbildung, in Zusammenarbeit mit regionalen Betrieben, den Bibliotheken und der Bildungsberatung NÖ – und sollen die Lust auf Weiterbildung wecken.

Wir sind Feuer & Flamme für Weiterbildung!

Die „Lange Nacht der Weiterbildung“, die am 24. November 2017 von 18 – 22 Uhr in ganz Niederösterreich stattfindet bündelt und verankert das Thema Weiterbildung in ganz Niederösterreich – der Eintritt ist frei!

Folgende Orte sind bei der Langen Nacht der Weiterbildung dabei:

Berndorf / Eggenburg / Deutsch-Wagram / Grafenwörth / Haag / Hainburg an der Donau / Hofstetten-Grünau / Maissau / Korneuburg / Lilienfeld / Mistelbach / Mödling / Neunkirchen / Poysdorf / Weitersfeld / Wiener Neustadt / Yspertal / Zwettl

Das WIFI ist an den Standorten Mistelbach, Mödling und Neunkirchen vertreten und bietet neben Beratung zu den WIFI-Weiterbildungsangeboten auch Informationen zur Bildungs- und Berufsberatung. Das gesamte Programm zur „Langen Nacht der Weiterbildung“ finden Sie auf www.lndw.at

Warum weiterbilden?

Unverändert gilt, dass eine solide Ausbildung eine der zentralen Grundlagen für Erfolg und Karriere ist. Das berühmte „lebenslange Lernen“ ist aber nicht einfach nur ein Schlagwort, sondern absolute Notwendigkeit – heute sogar mehr denn je. Denn in einer Zeit, in der sich das verfügbare Wissen immer mehr beschleunigt, ist es umso wichtiger, mit der Entwicklung Schritt zu halten. Das belegt auch eine Umfrage der Wirtschaftskammer NÖ unter ihren Mitgliedern, in der 82 Prozent der Unternehmer davon ausgehen, dass die Bedeutung von Aus- und Weiterbildung künftig noch zulegen wird. „Gerade in Zeiten der fortschreitenden Digitalisierung ist es enorm wichtig, am Ball zu bleiben“, betont auch WIFI-Kurator KommR Gottfried Wieland.

Lebenslanges Lernen

Dass „lebenslanges Lernen“ für viele tatsächlich nicht nur ein Schlagwort, sondern eine Grundeinstellung ist, zeigt z. B. die eindrucksvolle Weiterbildungskarriere von Martin Weigel. Mit 21 Jahren begann er mit der WIFI-Werkmeisterschule, drei Jahrzehnte später ist er noch immer treuer WIFI-Kunde. Mittlerweile hat er sogar den Master-Titel in der Tasche. Seine Devise: „Man muss einfach dranbleiben! Wenn man wie ich auf den Fünfziger zugeht, muss man weiterbildungstechnisch up to date sein, sonst überholt einen der Arbeitsmarkt und man steht ohne Job da.“

Kurs-Tipps:

MSc Angewandtes Unternehmensmanagement

Ab 16.2.2018, WIFI St. Pölten

Lehrgang Werbung und Marktkommunikation

Ab 19.1.2018, WIFI St. Pölten

Vorbereitung auf die Berufsreifeprüfung

Ab 12.2.2018, WIFI St. Pölten und WIFI Mödling

WIFI-Werkmeisterschule – verschiedene Fachrichtungen

Ab 15.2.2018, WIFI St. Pölten und WIFI Neunkirchen

WIFI-Fachakademie Medieninformatik und –design

Ab 16.2.2018, WIFI Neunkirchen