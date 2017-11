Männer haben rund sechs Jahre weniger Lebenserwartung als Frauen. Die Gründe? Die meisten Männer kümmern sich kaum um ihre Gesundheit. Regelmäßige Bewegung, ausgewogene Ernährung? Fehlanzeige. Vorsorge? Ein Fremdwort. Männer fahren ihren Körper pausenlos auf Hochtouren, ohne auch nur ein einziges Mal zum „Service“ zu gehen.

Die Gelegenheit für einen Boxenstopp gibt es am 2. Dezember 2017 beim 17. NÖ Männergesundheitstag in Zwettl. Veranstalter sind die NÖ Gebietskrankenkasse und die Fachgruppe der Urologie in Kooperation mit den NÖ Krankenversicherungsträgern. In einer Gesundheitsstraße wird „Mann“ auf Herz und Nieren durchgecheckt. Die Tests reichen von einer Blutwertebestimmung, Lungenfunktionsmessung und B.I.A.-Messung (Muskelmasse, Fett- und Wasseranteil im Körper) über eine psychologische und urologische Beratung bis zu einer Venendruckmessung und einem Stresstest für das Herz.

Verschiedene Fitness-Checks und Bewegungsangebote wie Bowtech, Balance Board und smovey® stehen ebenfalls am Programm. Umrahmt wird der Gesundheitstag von hochkarätigen Vorträgen, einem Bühnenprogramm und einer Info- und Ausstellerzone. Auch Frauen sind herzlich willkommen. Das detaillierte Programm gibt es unter www.noegkk.at.

17. NÖ Männergesundheitstag

Wann: Samstag, 2. Dezember 2017, 9:00 bis 17:00 Uhr

Wo: Stadthalle Zwettl, 3910 Zwettl, Gymnasiumstraße 1

Eintritt frei!

Vorträge

10:00 Uhr

Schnarchen – Radau im Schlafzimmer

Dr. Dieter Hübl, Facharzt für Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten

11:00 Uhr

G`schickt im Alltag – Koordinationstraining einmal anders!

Mag. Roland Jachs, Sportwissenschafter

13:00 Uhr

Demenz – Infos für Betroffene und Angehörige

Dr. Nagy-Roland Badawi, Facharzt für Neurologie

14:00 Uhr

Das Fasziendistorsionsmodell

Dr. Peter Poinstingl, Facharzt für Orthopädie

15:00 Uhr

Brand aus! Magen/Darm – nur Schläuche?

Dr. Bruno Brunner, Facharzt für Innere Medizin

16:00 Uhr

Worüber „Mann“ nicht gerne spricht – kleine Geschäfte und große Freuden

Prim. MR Dr. Karl F. Diehl, Facharzt für Urologie und Andrologie