Bildung für jede Business-Phase

EPU haben ganz spezifische Bedürfnisse, Herausforderungen und Schwierigkeiten: fehlende Unterstützung durch Mitarbeiter, großer Arbeitsaufwand und hohe Kostenbelastung sind nur einige davon. Grund genug für das WIFI NÖ ein spezifisches Angebot für Ein-Personen-Unternehmen zu entwickeln, mit dem Ziel diese in der Selbstständigkeit gewinnbringend zu unterstützen.

Das breit gefächerte Angebot der Weiterbildungsveranstaltungen erhöht ihre Chancen sich am Markt erfolgreich zu bewegen. Die Kurse frischen ihre kaufmännischen Kenntnisse auf, bzw. schaffen die fachlichen und persönlichkeitsbildenden Maßnahmen den nötigen Freiraum für ihre unternehmerischen Entscheidungen. Betriebswirtschaftliche Themen werden z. B. durch „Buchhaltung“, „Der Preis einer Arbeitsstunde“ und „Die Einnahmen-Ausgaben-Rechnung“ abgedeckt. In Sachen Marketing, Werbung und Vertrieb setzen EPUs häufig auf kostengünstige Maßnahmen. Die nötigen Tipps und Tricks dazu erhalten die Unternehmer im WIFI z.B. in Kursen wie „Direktvertrieb – Chance für die Zukunft“, „E-Marketing und Social Media“ sowie „Neue Kunden mit wenig Budget gewinnen“. Auch persönlichkeitsbildende Schwerpunkte stehen bei Ein-Personen-Unternehmen hoch im Kurs, wie z. B. Rhetorik und Mentaltraining.

Impulsvorträge

Ebenfalls speziell auf Unternehmer sind die Impulsvorträge ausgerichtet, die in zahlreichen Bezirksstellen der Wirtschaftskammer NÖ regional angeboten werden. Alexander Thiede und Raphaela Walter bringen Ihnen „Das kleine 1x1 für Ihr digitales Business“ näher, und bieten in zwei Stunden einen Einstieg in die Gesetzmäßigkeiten der Digitalwirtschaft – und zwar so, dass die Tipps gleich am nächsten Tag umgesetzt werden können. Ein „Plädoyer gegen das Aufschieben“ hält Michael Altenhofer. Zurücklehnen, Nichtstun und sich ein bisschen berieseln lassen sind in diesem Vortrag völlig ausgeschlossen! Stattdessen lernen Sie wie man sich schnell für konsequente Handlungen aktivieren kann. „Grenzbereiche meistern – Risiken managen“ lautet das Motto bei Extremsportler Christian Redl. Und Prof. Rudolf Taschner erörtert in seinem Impulsvortrag „Zeit ist Geld“ wie es zu Wachstumsprozessen kommt. Die Vorträge dauern rund 1,5 Stunden und kosten 60 Euro.

Finanzielle Unterstützung

Mit dem WK-Bildungsscheck unterstützt die Wirtschaftskammer NÖ die Unternehmer bei ihrer fachlichen und unternehmerischen Weiterentwicklung. Die Unternehmer erhalten jährlich den WK-Bildungsscheck über 100 Euro, wobei er drei Jahre lang angespart werden kann.

