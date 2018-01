Die Weihnachtsfeiertage sind schon lange vorbei und die guten Vorsätze zum Jahreswechsel bereits verblasst. Was bleibt, sind die mahnenden, wenn auch kleinen Schmerzen im Rücken, Verspannungen im Nacken oder die paar Kilos mehr auf der Waage. Die Selbstversuche aus den vergangenen Jahren einfach durch Entspannen und Nichtstun auf der Couch den Zustand zu verbessern, haben nichts gebracht. Außer der Erkenntnis, dass die Symptome in immer kürzeren Abständen auftreten. Dem Rat des Hausarztes besser auf unsere Gesundheit zu achten und etwas aktiv dafür zu tun, haben wir damit entkräftet, dass wir jeden Tag durch unsere Arbeit gefordert werden. In Wirklichkeit spüren wir, dass es höchste Zeit ist etwas zu tun – aber was – es soll wenig Zeit in Anspruch nehmen, einfach zu bewältigen und gleichzeitig den jetzigen Zustand nicht noch verschlechtern.

Im Internet finden sich neben einer Vielzahl an Heimtrainingsgeräten jede Menge Trainingstipps für alle Lebenslagen, doch am Ende steht man wieder alleine da und weiß weder ob man das richtige Training gewählt hat, noch ob man die einzelnen Übungen richtig durchführt.

Die richtige Motivation ist das Um und Auf. | gesund-fit

Das Training zuhause im Keller und dazu alleine kratzt zunehmend an der Motivation. Spätestens nach dem Verstreichen des angepriesenen Zeitraums für den Trainingsfortschritt merkt man, dass weder die Rückenschmerzen, noch die überschüssigen Kilos verschwunden sind.

Sparen sie sich die Zeit des Suchens und Ausprobierens und wenden Sie sich gleich an die Fachleute für Fitness und Gesundheit in ihrer Nähe. Die NÖ Figur- und Fitnessbetriebe bieten gezielte Lösungen für ihr Anliegen an. Die ausgebildeten Fitnessbetreuer stehen ihnen nicht nur beim Training zur Seite, sondern motivieren sie auch, wenn der innere Schweinehund mal wieder anklopft.