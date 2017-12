Zeit für eine neue Küche ist damit natürlich gemeint! Carlos Cook überrascht mit einer tollen Aktion von HAKA Küche zum Einstieg ins neue Jahr.

Wir wollen das neue Jahr mit einer ganz besonderen Aktion begrüßen und suchen 30 schnell entschlossene Kunden die in den Genuss der HAKA Werkspreisaktion kommen. Zusätzlich gibt es zu jeder im Hausmessezeitraum gekauften Küche ein 6tlg Rösle-Kochtopfset im Gesamtwert von 349 Euro gratis dazu.

Also für alle die gerade am Küche planen sind oder Ihre Alte gegen eine Neue tauschen wollen ist das der richtige Zeitpunkt. Sichern sie sich gleich ihren „Zeit für eine Neue“-Termin unter 07416/54030 oder im Online-Terminkalender unter www.carloscook.at!

Als weiteres Highlight gibt es auch noch die Möglichkeit sich während des Messezeitraumes zum „MASTER COOK 2018“ anzumelden. Carlos Cook sucht aus 15 Hobbyköchen den „MASTER COOK 2018“ des Mostviertels und es gibt tolle Preise dabei zu gewinnen.

zVg Carlos Cook Küchenberater Vertriebs GmbH

Als Hauptpreis winkt ein AEG Kombidampfgarer im Wert von 2.790 Euro sowie ein Tag in der Sterneküche des Grand Hotel in Wien. Unter allen Teilnehmern die sich während der Hausmesse anmelden werden 15 Teilnehmer ausgewählt die in der Vorentscheidung am 17. Februar ein Hauptgericht zaubern welches von 4 Juroren bewertet wird. Die drei Besten ziehen in das Finale am 24. Februar ein.

An diesem Tag müssen die 3 Finalisten ein 3-gängiges Menü für die Juroren kochen. Roman Klauser, Kochbuchautor und Kochprofi ist Teil der Jury und bietet auch 2018 wieder seinen Kochkurse unter www.carloscook.at an!

Wir veranstalten diesen Event aus Überzeugung, weil wir wissen dass es sehr viele gute und begeisterte Hobbyköche im Mostviertel gibt und wir wollen diese natürlich kennen lernen.

Wenn sie Lust haben bei diesem aufregenden Event dabei zu sein dann bewerben sie sich!

Das Anmeldeformular gibt es auf der Homepage von Carlos Cook – www.carloscook.at zum download

und ist im Carlos Cook-Hausmessezeitraum von 2.-5.Jänner 2018 in der Wohnwelt24 persönlich abzugeben.



Nützen sie diese Einmalige Chance ihr Können unter Beweis zu stellen und gewinnen sie den genialen Hauptpreis.

Kontakt: Carlos Cook Küchenberater Vertriebs-GmbH

Handel-Mazzetti-Weg 1 | 3250 Wieselburg | Austria | ATU62974936

tel +43 7416 54030-815 | fax +43 7416 54030-210

email bh@carloscook.at | internet http://www.carloscook.at

zVg Carlos Cook Küchenberater Vertriebs GmbH