Seit genau 20 Jahren ist der städtische Bauhof in der Madersperger Straße stationiert. Historisch gewachsen, waren die Betriebsstätten in früheren Zeiten in ganz Tulln verteilt. Später wurden am Zeiselweg die Aufgaben gebündelt, doch das Gelände wurde bald zu klein. Anfang der 90er Jahre fiel die Entscheidung, einen neuen Bauhof zu errichten, dieser wurde am 25. Oktober 1996 feierlich eröffnet.

„Der Bauhof ist quasi der mobile Einsatztrupp der Stadtgemeinde Tulln, vom Winterdienst in der kalten Jahreszeit bis zum Tischlern von Sandkisten sind die Mitarbeiter stets zur Stelle. Vielen sind die Aufgaben des Bauhofes gar nicht bewusst, deshalb laden wir die Bevölkerung ein, sie kennenzulernen“, so Bürgermeister Peter Eisenschenk.

Anlässlich des Jubiläums lädt das Team des Bauhofes am Samstag, 22. Oktober, von 8 bis 12 Uhr zum Tag der offenen Tür. Für Speis und Trank ist gesorgt.

Entwicklung von 1996 bis 2016



Vergleich 1996 / 2016

Einwohner der Stadtgemeinde: 14.396 / 18.771

Bauhof-Mitarbeiter: 61 / 79

betreute Straßen: 70 km / 116 km

betreute Radwege: 20 km / 60 km

Grünflächen/Parkanlagen: 40 ha / 51,6 ha

Kreisverkehre: 4 / 26

Gassisackerl-Spender: 0 / 127

Papierkörbe: 200 / 556

Straßenbeleuchtung (Laternen): 2.200 / 4.257

Spielplätze: 19 / 33

Kleinstoffsammelzentren: nicht erfasst / 111

Parkbänke: nicht erfasst / 412

Baumkataster (aufgenommene Bäume): nicht erfasst / 14.000