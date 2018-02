Bisher hat es für die Kirchberger Ortsgemeinde Neustift keine so umfassende Chronik gegeben, wie sie Andreas Nowotny jetzt geschaffen hat: Geschichte und Chronik mit rund 360 Seiten und eine knapp 400 Seiten umfassende Häuserchronik.

Unmittelbarer Anlass für das umfangreiche Werk ist das Jubiläum „700 Jahre Neustift“, das heuer gefeiert wird. „Am 1. Jänner 1318 wird der Ort in einer Urkunde des Stiftes Schlägl in Oberösterreich erstmals Neustift genannt“, sagt Andreas Nowotny, der rund zweieinhalb Jahre an den Chroniken gearbeitet hat.

Neustift selbst soll nach herkömmlicher Überlieferung aber viel älter sein und aus den abgekommenen Orten Hannidorf - in der Flur „Altendorf“ - und dem Ort Parz - südöstlich von Neustift - nach schweren Donauüberschwemmungen auf dem höher gelegenen Ort als planmäßiges Angerdorf neu gegründet worden sein.

„Fast jede Minute habe ich an dem Werk gearbeitet“, so Nowotny, der seine Chroniken als „Geschenk an die Neustifter“ sieht. Viele Grundbücher, Matriken und auch Staatsarchive mussten vom gebürtigen Neustifter und früheren Postbeamten eingehend durchforstet werden, um an die notwendigen Daten und Zahlen heranzukommen.

Keine Buchpräsentation, aber vielleicht Festakt

Eine offizielle Buchpräsentation hat es zwar nicht gegeben, obwohl sich der Festtag des Neustifter Kirchenpatrons, des Heiligen Sebastian, am 20. Jänner gut geeignet hätte. „Es ist mir erfreulicherweise gelungen mein Werk auch ohne finanzielle Unterstützung zu realisieren“, so der Autor, der sich darüberhinaus freut, dass jeder Neustifter Haushalt mindestens ein Exemplar bestellt hat. Einige Restexemplare sind noch erhältlich.

Ob es im heurigen Jubiläumsjahr auch eine offizielle Feier „700 Jahre Neustift im Felde“ geben wird, ist noch nicht sicher.