Seit bald fünf Jahren steht die bezaubernd lustige Waldviertlerin Claudia Sadlo auf der Bühne. Beinahe ohne Bühnenerfahrung oder Schauspielausbildung macht sie die Bühnen im Osten Österreichs unsicher und präsentierte dem Publikum im Absberger Lösskeller ihr neues Programm „Vo nix kummt nix“.

Dass sie ihre Wurzeln nicht verheimlicht und ihre Natürlichkeit gemixt mit nördlichstem waldviertler Dialekt ausspielt, versetzt der Österreichischen Fassung Monika Grubers einen Solostatus dieser Szene.

Zugegeben, für eine Vorpremiere üblich saßen noch nicht alle Pointen dort, wo sie in garantierte Lacher umgemünzt werden. Was ihrer Gelöstheit entgegenkommt, sind die mundgerecht verpackten Geschichten. Ob im Friseursalon oder auf dem eigenen Hof. Die Geschichten wirken lebendig und glaubhaft, eine waldviertler Mischung, die an diesem Abend beim begeisterten Publikum gut ankam.