Mitte November – dazu noch nach Einbruch der Dunkelheit – ist für die feierliche Eröffnung des neuen Geh- und Radweges neben der Absbergerstraße doch eher ungewöhnlich. Landeshauptmann Erwin Pröll erkannte den Grund sofort: „Lieber Franz (Anm. Bürgermeister Franz Dam), du willst einfach nicht radfahren. Wir können ja schauen, dass du ein E-Bike bekommst, aber nur, wenn du bei der nächsten Ausfahrt den Wein mitnimmst.“

Landeshauptmann als Namenspatron

Einen Seitenhieb, den sich Dam gerne gefallen ließ, da der Kostenanteil des Landes laut eigenen Aussagen „enorm“ war. Bürgermeister Dam führte in seiner Ansprache auch an, dass dieses Projekt nun auch für die nötige Sicherheit sorgen würde: „Es gab an dieser Straße in der Vergangenheit einige Verletzte und sogar Todesopfer zu beklagen. Dieser Radweg macht es jetzt möglich, über unser wunderschönes Naherholungsgebiet zum Wagram zu kommen.“

Vollständige Beleuchtung für Sicherheit

Als weitere Sicherheitsmaßnahme wurde der Geh- und Radweg vollständig beleuchtet, eine Birkenallee entlang des Weges soll noch folgen. Im Zuge dieser Präsentation und im Beisein des Landeshauptmannes wurde auch der Name für diese Allee mit einem eigens entworfenen Schild präsentiert: „Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll-Allee“