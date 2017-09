Nach vielen Diskussionen ist es nun an der Zeit ein lang ersehntes Projekt in die Tat umzusetzen: die Neugestaltung des Hauptplatzes. Die Marktgemeinde setzt dabei auf das kollektive Wissen ihrer Bevölkerung. Von Mittwoch, 4., bis Freitag, 6. Oktober, sind alle Absdorfer eingeladen, bei der „Nonconform Ideenwerkstatt“ im Pfarrkultursaal an der Zukunftsentwicklung ihres Ortes mitzuwirken.

Ideenboxen sollen Vorschläge der Bürger sammeln

Wer schon jetzt den ein oder anderen vielversprechenden Einfall hat, kann ab Mittwoch, 20. September, Vorschläge in insgesamt zehn Ideenboxen - verteilt in Gastronomie, Nahversorgern und öffentlichen Einrichtungen - einwerfen.

Ernst wird es dann von 4. bis 6. Oktober: An diesen drei Tagen werden aus allen Beiträgen Strategien für ein machbares Zukunftsszenario entwickelt.

Am ersten Abend wird es Kurzvorträge mit Best-Practice-Beispielen geben, am zweiten Tag kommen konkrete Ideen beim gemeinsamen Suppenessen auf den Prüfstand. Am Freitag wird schließlich ein mögliches Nutzungs- und Gestaltungskonzept erarbeitet und am Abend präsentiert.

Hauptplatz soll Begegnungszone werden

Ziel ist es, gemeinsam ein Zentrum zu schaffen, wo sich die Menschen gerne aufhalten. „Die Absdorfer sollen nach der Ideenwerkstatt sagen: Das wird unsere gemeinsame Begegnungszone, und nicht nur ein Hauptplatz“, erklärt Bürgermeister Franz Dam.