Verödende Ortskerne, eine nachhaltige Raumordnung, eine immer älter werdende Bevölkerung, Klimaschutz und der Umgang mit Bevölkerungszuzug waren die Themen der Exkursion des geografischen Instituts der Universität Wien.

Innovative Ansätze der Gemeindeentwicklung

Unter dem Titel „ Innovative Strategien zur Stärkung von Ortszentren in Niederösterreich“, besuchten die 25 Studenten die Gemeinde Absdorf. Sehr interessiert folgten die Studenten den Ausführungen von Bürgermeister Franz Dam und Vizebürgermeister Leo Weinlinger, die bei einem anschließenden Rundgang durchs Zentrum die innovativen Ansätze der Gemeindeentwicklung auch zeigen konnten: Angefangen vom klimatechnischen Muster-Standard des Rathauses über die geplante niveaugleiche Begegnungszone am Hauptplatz, weiters den Pfarrsaal als gut genutzten Veranstaltungsraum bis zu den betreubaren und generationendurchmischten Wohnungen im zentral gelegenen Klösterl, die Markus Pickl-Herk (Gedesag) erläuterte.

Das bedarfsgerechte und erfolgreiche Mobilitätsangebot in Absdorf, das von MIA- Obfrau Sonja Heinl und Mitarbeitern im Verein im Heimatmuseum vorgestellt wurde, war für die Gruppe ein Novum, das in seinem Engagement beeindruckte.

Für die Geografie-Studenten war der Einblick in die kommunale Gestaltungspraxis ein sehr lehrreicher und ein gelungener Anschauungsunterricht, wie das, was theoretisch auf der Uni gelernt wird in der Umsetzung aussieht und wirkt.