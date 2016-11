Am Donnerstag, 11. November, findet von 19 bis 21 Uhr ein kostenloser Erste-Hilfe-Kurs in der Bezirksstelle des Roten Kreuzes Tulln statt. Wer seine Kenntnisse auffrischen möchte, ist herzlich eingeladen, denn Erste Hilfe kann im Ernstfall Leben retten. Deshalb ist es wichtig, zu wissen, was zu tun ist, bis das Einsatzfahrzeug da ist. Die Lehrsanitäter erklären, wie man am besten stark blutende Wunden versorgt und welche Handgriffe bei Verkehrsunfällen nützlich sind.

Unter allen Teilnehmern werden drei Gutscheine für je einen 16-stündigen Erste-Hilfe-Grundkurs verlost.