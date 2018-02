Am Freitag, 23. Februar, gastieren Robert Blöchl und Roland Penzinger, Kabarettfreunden besser bekannt unter ihrem Duo-Namen Blözinger, mit „bis morgen“ im Danubium. Die NÖN sprach mit Robert Blöchl über das Programm und weitere Pläne.

Die Hauptfigur in „bis morgen“ ist ein 82-Jähriger, der eigentlich nur mehr auf sein Lebensende wartet. Doch dann lernt er den Tod persönlich kennen und gewinnt ausgerechnet durch diesen wieder Freude am Leben. Wie kommt man auf so eine Idee? „Zuerst war da nur diese Stimmung. Ich arbeite als Clown einmal pro Woche auf der Geriatriestation im SMZ Süd und diese Stimmung wollten wir schon immer einmal zu einem Programm ausarbeiten“, erklärt Blöchl.

Tragisch-komisch mit vielen Rollenwechseln

Dazu sollte man wissen, dass er und Penzinger sich bei der Arbeit als CliniClowns kennengelernt hatten. Das war vor mehr als 15 Jahren, aber das Clowneske, das Tragisch-komische spielt nach wie vor eine große Rolle in ihrem Schaffen. Genauso wie rasante und präzise Rollenwechsel. Denn auch in „bis morgen“ verkörpern Blöchl und Penzinger viele Personen, denen sie durch Mimik, Gestik und Sprache markante Gesichter verleihen.

„Wenn man die Rollen klar akzentuiert spielt und auch bei Unterbrechungen, wie einem Handyläuten, in der Rolle bleibt, dann werden die Figuren für das Publikum umso realer“, sagt Blöchl. Das Tragisch-komische wiederum sei immer schon wichtig für Blözinger gewesen, weil es die Möglichkeit bietet, auch ernste Themen leichter auf die Bühne zu bringen.

„Es geht nicht ums Sterben, sondern ums Leben und das Beste daraus zu machen.“Robert Blöchl

Wem das Ganze zu morbid klingt: Keine Sorge, in dem Stück geht es viel weniger ums Sterben, als um das Leben, und wie man das Beste daraus macht. „Dieses ,bis morgen‘ ist oft salopp dahingesagt, dabei kann man das ja nie so genau wissen - umso wichtiger sollte man das Heute nehmen“, so Blöchl. Nicht umsonst wurde „bis morgen“ schließlich beim Österreichischen Kabarettpreis 2017 mit dem Programmpreis ausgezeichnet.

Er selbst wird am 27. Februar mit seinem ersten Soloprogramm „Gute Gesellschaft“ Premiere im Kabarett Niedermair feiern. „Ich wollte schon jahrelang ein Musikprogramm machen und jetzt ist eine gute Gelegenheit“, erklärt der Künstler, „denn 2019/20 wird mit Blözinger richtig viel los sein.“ Das Duo war in Freiburg auf der größten Kleinkunstbörse des deutschsprachigen Raums zu Gast und wurde schon jetzt alleine für 2019 für mehr als 50 Deutschland-Auftritte gebucht.

„Ja, es läuft gut“, zeigt sich Blöchl zufrieden, der auf dem besten Weg ist, ein Tullnerfelder zu werden. Aber für die nächsten eineinhalb Jahre wird das Haus in Sieghartskirchen wohl noch eine Baustelle sein.