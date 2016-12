Eine erzürnte Pendlerin schreibt: „Der kommt schon voll daher aus St. Pölten. Seit heute ist es ein Railjet mit vier Waggons weniger und zwei leeren erste Klasse Waggons, aber ich muss den Zug verlassen? Ich zahle ja nicht gerade wenig, ein Witz.“

Sie musste eine andere Route zu ihrem Arbeitsplatz wählen, hatte neben 30 Minuten Zeitverzögerung auch noch Mehrkosten für die Fahrscheine, die sie sonst einsparte. Die Pendlerin bestätigte, „dass es in diesem Zug ab Tullnerfeld eigentlich nie Sitzplätze gibt.“

Sitzplatzreservierung kostet 6 Euro pro Tag

Ihrer Aussage nach mussten etwa 50 Personen aussteigen, erst dann fuhr der Zug ab. Trotz einiger beharrlich weiterhin stehender Fahrgäste. Die ÖBB hätten darauf hingewiesen, dass eine tägliche Sitzplatzreservierung möglich sei. Kosten pro Tag: sechs Euro.

Ein weiterer Grund für viele Pendler, mit dem Zug um diese Zeit zu fahren, ist die Parkplatzsituation beim Bahnhof Tullnerfeld: „Es gibt dann keine Parkplätze mehr. Man bekommt einen Strafzettel, wenn man wo anders parkt.“

Gesamtkapazität wurde erhöht

Die ÖBB kontern auf Nachfrage der NÖN: im alten Fahrplan hatten die IC-Züge ab St. Pölten von 6.30 Uhr und 7.02 Uhr eine Gesamtkapazität in der zweiten Klasse von 970 Plätzen. Die RJ-Züge im neuen Fahrplan sind mit einem Zug mehr um 6.45 Uhr und einer Gesamtkapazität von 1.360 Plätzen auf dieser Strecke unterwegs.

Fazit für ÖBB-Sprecher Christoph Seif: „Die Gesamtkapazität im Frühsegment vom Mostviertel über St. Pölten nach Wien Meidling wurde mit dem neuen Fahrplan um 40 Prozent angehoben und mit dem D621 von einem 30 Minuten-Takt auf einen 15 Minuten-Takt im Fernverkehr verdichtet.“

Auch die künftige Ausweitung der Parkpickerl-Zonen in Wien und eine zu erwartende Erhöhung der Pendlerzahl sollte damit abgedeckt sein.

ÖBB will Kommunikationmaßnahmen verstärken

Seif: „Durch verstärkte Kommunikationsmaßnahmen werden wir die Fahrgäste noch gezielter auf den neu verkehrenden D621 (10 Wagen, davon 9 zweiter Klasse) aufmerksam machen, um die Kapazitäten möglichst gut verteilt auszulasten.“

Zur Auslastung und dem Aussteigen der Fahrgäste am ersten Tag meint er: „Dadurch sollte für die Kunden im RJ 821 ab Tullnerfeld zukünftig mehr Platz sein. Der D621 wurde am ersten Betriebstag nur wenig frequentiert. Das ist aber am ersten Tag nach einem Fahrplanwechsel nichts Ungewöhnliches. Dadurch bedingt war aber auch in weiterer Folge die hohe Auslastung beim RJ821 mit den angeführten Auswirkungen.“