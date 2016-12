Erstmals seit langer Zeit wurde die Frage-Halbestunde vor der öffentlichen Gemeinderatssitzung in Tulln wieder genützt: Anrainer aus der Siedlung Rafelswörth beziehungsweise „In der Au“ (zwischen Ortsausfahrt Langenlebarn und Tulln) erneuerten ihren Appell für Verkehrsberuhigung auf der LB 14.

Unfall unterstreicht dringendes Anliegen

Tragische Aktualität bekam ihr Anliegen durch einen schweren Verkehrsunfall, der sich erst am frühen Morgen des Sitzungstages (Donnerstag, 15. Dezember) ereignet hatte: Der Lenker eines Toyota Avensis hatte im erwähnten Bereich die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war ins Schleudern geraten. Sein Fahrzeug stieß gegen einen abgestellten Audi A6 und prallte gegen einen Betonmast. Der Audi wurde durch den Anprall in den Gartenzaun katapultiert, wobei Fahrzeug und Einfriedung schwer beschädigt wurden.

Der Unfalllenker wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Rettungsdienst erstversorgt und zur weiteren Behandlung ins Universitätsklinikum Tulln gebracht.

Schon im Frühling 2015 hatte Stadtrat Ludwig Buchinger sich mit dem Problemgebiet befasst: „Wir von TOP haben auf unsere Kosten Geschwindigkeitsmessungen durchführen lassen.“ Es hatte sich gezeigt, dass zwei bis drei Prozent der Lenker nicht einmal die bestehende 70er-Beschränkung einhielten. Das sei viel zu gefährlich, Buchinger unterstützte schon damals die Forderung der Anrainer nach einer 50er-Zone. Im Gemeinderat erinnerte TVP-Stadtrat Wolfgang Mayrhofer daran, dass es schon seit 2007 Initiativen gäbe: „Es hat sich einiges getan, aber offenbar nach wie vor zu wenig.“

Arsenida, Ervenida und Ervin Tota sowie Gerhard, Emma-Zoe und Andrea Pramendorfer setzten sich schon im Frühjahr 2015 für eine 50er-Zone auf der LB 14 vor ihren Häusern (Rafelswörth/In der Au) ein. | NOEN, Peischl

Buchinger wiederum erinnerte an seine Initiative gegen Einbahn-Verstöße in der Tullner Innenstadt, die von der TVP lächerlich gemacht worden sei: „Ich hoffe, dass nicht immer erst etwas passieren muss.“ Er appellierte, in dieser Sache nicht parteipolitisch gegeneinander zu agieren, sondern gemeinsam Druck auf die Verkehrssachverständigen zu machen.

Dafür trat auch Bürgermeister Peter Eisenschenk (TVP) ein, der ergänzte: „Die Verkehrsverhandlung ist schon terminisiert.“

Umgesetzt werden soll auch ein Dringlichkeitsantrag von Gemeinderat Herbert Schmied (NEOS) für Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit beim Fußgängerübergang Egon-Schiele-Gasse/Heinrich-Öschl-Gasse. Der Zebrastreifen soll direkt beleuchtet werden.