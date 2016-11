Erst die Fusionen auf dem Volksbanken-Sektor, dann der Wandel bei der Bank Austria und nun geht es bei der Erste Bank weiter. Die Erste Bank in Tulln bleibt zwar mit ihrer Struktur, ihren Mitarbeitern und zwei Filialleitern (für Privat- und Kommerzgeschäft) erhalten, erwischt hat der Wandel aber Filialdirektor Josef Bauer.

Seit 37 Jahren als Banker in der Region

„Am Anfang hat mich diese Entscheidung schon getroffen. Mein Herzblut fließt seit 37 Jahren in dieser Region“, erklärt dazu der 56-Jährige. Er ist derzeit noch für das gesamte Gebiet rund um Tulln bis hin zur Filiale in St. Pölten verantwortlich. In Zukunft soll ein Filialdirektor für den gesamten Norden zuständig sein. Und das wird nicht Bauer, sondern der rund zehn Jahre jüngere Andreas Kaim aus Hollabrunn sein.

Bauer wiegt jetzt ab, wie es für ihn selbst weitergehen soll, denn laut Zentrale sei seine Person in der Bank nach wie vor gefragt, und zwar in der Projektarbeit. „Einerseits geht es um technische Standardisierung im Kundenservice, die Vereinfachung des Zugangs von Produktabschlüssen über das Internet bis hin zur einfacheren Finanzierungsabwicklung“, erklärt Bauer. Andererseits gehe es um den Grundgedanken des Sparkassensektors, die Nutzung von Teilen von Dividenden für soziale Zwecke.

