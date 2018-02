Der Bezirk Tulln sowie die Bezirkshauptstadt wachsen und gedeihen. Und das hat nicht mit der Zusammenlegung der Bezirke zu tun, nein, Tulln ist ein attraktives Stückchen Niederösterreich geworden und kann vor allem durch seine Nähe zu Wien und das verbesserte Jobangebot punkten. Lediglich eine Gemeinde schrumpft, doch auch hier wurden bereits Maßnahmen ergriffen, um dem Trend der Abwanderung entgegenzusteuern.

| NOEN

Fast 103.000 Menschen leben derzeit im Bezirk Tulln. Vor 15 Jahren waren es noch 90.000, das entspricht einem Wachstum von 14,5 Prozent in diesem Zeitraum. Den größten Zuwachs verzeichnet die Gemeinde Muckendorf-Wipfing, das 54 Prozent mehr Bevölkerung verzeichnet als noch 2003. Gefolgt von Königstetten (+28 Prozent) und Absdorf (21,7 Prozent). Die Bezirkshauptstadt Tulln legte ebenfalls stark um 17 Prozent zu und hat nun insgesamt 16.198 Einwohner. Die größte Stadt des Bezirks ist mit Abstand Klosterneuburg. Hier wohnen 27.062 Menschen. Ein Plus von über zehn Prozent gegenüber 2003.

Infrastruktur als Erfolgsgeheimnis

„Wir sind einfach die schönste Gemeinde“, scherzt der Bürgermeister von Muckendorf-Wipfing, Hermann Grüssinger. Er führt das enorme Wachstum auf die gute Lage neben der Weltstadt Wien und der guten öffentlichen Anbindung dorthin zurück. „Außerdem ist die Infrastruktur bei uns auf dem neuesten Stand“, so Grüssinger. Obendrein sei ein langfristiges örtliches Entwicklungskonzept der Erfolgsgarant. 2018 ist nicht nur in dieser Hinsicht ein großes Jahr, denn die Gemeinde feiert heuer ihr 20-jähriges Bestehen.

Mit Problemen anderer Art hat der Großriedenthaler Bürgermeister, Franz Schneider, zu kämpfen. Hier sind die Bevölkerungszahlen rückläufig. „Das ist aber keinesfalls eine Kritik an meinem Amtsvorgänger“, betont Bürgermeister Franz Schneider. Man habe in der Gemeinde in der Vergangenheit ganz einfach weniger Wert auf den Siedlungsbau gelegt.

Inzwischen hat man aber kräftig gegengesteuert. Der Spatenstich für eine Wohnhausanlage mit vorerst 35 Wohnungen hat im Vorjahr bereits stattgefunden. Gemeinde-Chef Schneider: „Im Endausbau sollen es 55 Wohneinheiten werden.“ Auch an der Schaffung von Bauplätzen wird gearbeitet. Gerade in den letzten Jahren ist die Region Wagram zu einem begehrten „Zuwanderer-Gebiet“ geworden.

Für Bezirkshauptmann-Stellvertreter Josef Wanek ist das Wachstum des Bezirks ebenfalls keine Überraschung: „Alle Gemeinden achten auf eine gut ausgebaute Infrastruktur. Da ist vor allem in den letzten Jahren viel passiert.“ Der Trend wird, seiner Meinung nach, noch weiter anhalten, denn „das Umland rund um den Tullnerfelder Bahnhof entwickelt sich prächtig. Auch hier ist in nächster Zeit noch mit mehr Zuzug zu rechnen“, so Wanek.