Der ungarische Volksaufstand jährte sich heuer zum 60. Mal. Heftige Kämpfe, blutige Auseinandersetzungen und politische Umbrüche veranlassten 1956 rund 200.000 Menschen zur Flucht. Vor allem in Ostösterreich entstanden zahlreiche Flüchtlingslager, eines davon war das Schloss Judenau. An die 1.000 flüchtende Ungarn wurden erwartet, letztendlich waren es dann aber rund 600 Personen, die laut Berichten hier Unterschlupf fanden.

Die im Schloss Judenau untergebrachten Flüchtlingskinder wurden von einer Dame beschenkt. | NOEN, privat

Einer der Zeitzeugen ist Anton Kleiß. Sein Vater war damals Bürgermeister von Judenau und Landwirt, der Hof der Familie lag nahe beim Schloss. Anton Kleiß erzählt: „Die Ungarn haben das Schloss vielleicht gerettet, weil es damals keiner gebraucht hat.“

Die Räumlichkeiten wurden nach dem Zweiten Weltkrieg von den Russen geräumt, danach war eine Haushaltsschule untergebracht, die nicht lange geöffnet war. Kleiß war bei den Vorbereitungen für die Flüchtlinge dabei: „Wir haben von den Bauern Stroh gesammelt und die Zimmer damit ausgelegt. Verpflegt wurden die Ungarn von den Holländern. Die haben für sie gekocht.“

Was nicht schmeckte ging an die Schweine

Das hielt er allerdings schon damals für keine gute Idee, denn: „Den Ungarn dürfte vieles davon nicht geschmeckt haben, wir haben viele Lebensmittel von dort an unsere Schweine verfüttert.“

Geld machten die neuen Mitbewohner aus den gespendeten Decken und anderen Hilfsgütern, die sie von verschiedenen Organisationen erhalten hatten. Und sie arbeiteten auch bei den Bauern mit. „Wir haben damals gerade einen Stall gebaut. Da haben die Männer mitgeholfen und wurden wie Taglöhner bezahlt. Wer hätte die Arbeit denn sonst gemacht, wenn wir die Ungarn nicht gehabt hätten?“, fragt sich Kleiß heute.

Er kann sich nicht an Integrationsmaßnahmen erinnern, da die Flüchtlinge in sogenannte Einwanderungsländer weiterreisten. An Deutschkurse und dergleichen kann er sich ebenfalls nicht erinnern: „Sie sind ja aus dem Schloss nicht rausgekommen, haben nicht deutsch sprechen können. Die Ungarn waren ein paar Jahre da, manche blieben sogar bis zu fünf Jahre. Sie sind niemandem zur Last gefallen, das war einfach so.“

Auch war keine Rede von Konflikten. „Die Kinder gingen in die Schule mit den einheimischen Kindern, es hat ein konfliktfreies Miteinander gegeben, es wurde nicht geschimpft und nicht gelobt. Die Kinder wurden sogar von einem Bischof, der aus dem Burgenland herkam, gefirmt“, weiß Kleiß.

Drei Familien seien in Judenau geblieben. „Einer war Schuster, der hat ein Geschäft aufgemacht. Ein anderer hat eine Unsrige geheiratet, der dritte hat ein Haus gebaut.“

Anton Kleiß entdeckte im Jahr 1957 den Campingurlaub für sich und seine Familie und bemerkt mit einem breiten Lächeln: „Ohne die Decken von den Ungarn hätten wir nichts zum Zudecken gehabt, da wäre uns ziemlich kalt gewesen.“

Mittlerweile blickt Anton Kleiß auf eine große Familie mit seinen sechs Kindern, 14 Enkerln, 14 Urenkerln und drei Ururenkelkindern. Die Ungarnkrise von 1956 hat er in guter und vor allem friedlicher Erinnerung.

„Bis auf die Zähne waren wir bewaffnet“

Wilhelm Fränkowitsch erlebte diese Zeit im wahrsten Sinn des Wortes an vorderster Front. Der 80-jährige jetzt in Tulln lebende Steirer war im Oktober 1956 kaum eingerückt, als der Einsatzbefehl die Kaserne in Zeltweg erreichte. „Wir erhielten Gewehr und Munition und sollten damit kämpfen bis zum letzten Blutstropfen“, erinnert sich Fränkowitsch. „Ohne vorher einen einzigen Schuss abgegeben zu haben, verschanzten wir uns bis auf die Zähne bewaffnet mitten in der Nacht in einem nahen Wald und rechneten mit dem Schlimmsten.“

Doch zum Glück kam es zu keinen Kampfhandlungen. Zurück blieb lediglich das Gefühl, als „Kanonenfutter“ gedient zu haben.