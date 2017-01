Groß und vielfältig ist das Angebot sich im Fasching auszutoben in den kommenden Wochen. Den Reigen im heurigen Ballkalender eröffnet am Donnerstag, 5. Jänner die Landjugend mit dem Jungbauernball im Atzenbrugger Gasthaus Kögl.

Schaurig wird es am 14. Jänner im Tullner Atrium, denn die 8. Gymnasialklassen laden zum traditionellen Studentenball, der diesmal unter dem Motto „Scary Tales“ stehen wird. Unter der „Regie“ von Ballobmann Philip Holzweber proben Pechmarie, Rapunzel und Co. bereits eifrig für die Mitternachtseinlage und versprechen eine tolle, wenngleich auch ein wenig gruselige Ballnacht. Die Tanzschule Duschek eröffnet um 20.30 Uhr das Ballgeschehen. Karten im Vorverkauf gibt es in allen Tullner Trafiken, Platzreservierungen zu Schulzeiten im Sekretariat des BG/BRG Tulln, 02272/66 22 7.

Blumenball als Highlight des Jahres

Ein absolutes Highlight verspricht der Blumenball 2017 zu werden. Der 70. Ball der Tullner ÖVP findet am 28. Jänner ebenfalls im Minoritenkloster statt. Beginn ist 20 Uhr, Karten im Vorverkauf 22 Euro, an der Abendkasse 25 Euro. Als besonderes „Zuckerl“ für jugendliche Ballbesucher gewähren die Veranstalter allen unter 25 Jahren freien Eintritt.

Die „Nacht der Blütenpracht“ steht auch heuer wieder unter den Fittichen von Ballmutter Eva Koloseus, die im Hauptsaal mit Liveband und im Keller des Hauses beim Clubbing mit DJ einlädt, das Tanzbein zu schwingen sowie in der Sektbar sich ein Gläschen zur Stärkung zu gönnen.

Platzreservierungen werden entgegengenommen ab 16. Jänner unter 0650/3608133 oder blumenball@tullner-volkspartei.at bzw. von 15 bis 18 Uhr in der Bezirksgeschäftsstelle der ÖVP (Tulln, Donaugasse 4-6).

Auch bezirksweit ist für reichlich Gelegenheit gesorgt sich tänzerisch zu betätigen: zahlreiche Feuerwehren, Parteien, Vereine und Institutionen laden zu Bällen und wer Lust hat, sich zu verkleiden (ob alt oder jung) hat ebenfalls viele Gelegenheiten dazu.