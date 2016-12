Ab 1. Jänner 2017 ist es soweit. Der Bezirk Tulln wird durch die Auflösung des Bezirks Wien-Umgebung um die Stadt Klosterneuburg reicher. Insgesamt werden rund 28.000 Klosterneuburger und 7.000 Zweitwohnsitzer in den Bezirk wechseln. Was sich für die Bürger ändert? – Für die Tullner nichts und für die Klosterneuburger nicht viel.

„Ich bin richtig stolz, dass neben Tulln eine zweite Stadt zum Bezirk dazukommt, noch dazu Klosterneuburg“, schwärmt der Bezirkshauptmann des Bezirks Tulln, Andreas Riemer, von seiner neuen, erweiterten Aufgabe.

Kein Einfluss auf eigene Nummerntaferl

Dabei verspricht er auch auf die sensible Identität der Klosterneuburger, im neuen Bezirk besonders Rücksicht zu nehmen. Vor allem ein eigenes Kennzeichen war hier den Klosterneuburgern ein Anliegen. „Auf das eigene Klosterneuburger Nummerntaferl habe ich ja keinen Einfluss. Ich kann aber versichern, dass wir mit der neuen Stadt in unserem Bezirk hervorragend zusammenarbeiten werden“, erklärt Riemer.

In Klosterneuburg wird zwar die Bezirkshauptmannschaft geschlossen, es bleibt aber eine Außenstelle erhalten. „Dort wird der Bürger alles erledigen können, was er zuvor auch erledigen konnte. Vor allem das Bürgerservice wird vollständig erhalten bleiben“, versichert Riemer. Die Ausstellung des Passes, Führerscheins, soziale Anlaufstellen und vieles mehr bleiben in Klosterneuburg.

„Auf das Nummerntaferl habe ich ja keinen Einfluss. Ich kann aber versichern, dass wir mit der neuen Stadt in unserem Bezirk hervorragend zusammenarbeiten werden.“

Andreas Riemer, Bezirkshauptmann

Von den derzeit 44 beschäftigten Mitarbeitern der Bezirkshauptmannschaft Wien-Umgebung bleiben 20 in Klosterneuburg. Die anderen werden Aufgaben in den für sie neuen Bezirken haben.

In den letzten Monaten war für Riemer nicht nur Händeschütteln und Kennenlernen in Klosterneuburg angesagt. „Die gesamte eingespielte EDV musste an die neue Aufteilung angepasst werden. Das war mitunter schon recht anstrengend. Aber pünktlich zum 1.1. wird alles fertig sein“, verspricht Riemer. So werde am ersten Tag des Jahres, praktischerweise ein Sonntag, ein kleiner Testlauf des neuen Systems stattfinden.

„Am Montag soll dann alles einwandfrei funktionieren“, spricht Riemer von einem recht arbeitsreichen Jahreswechsel. Riemer selbst ist Klosterneuburg selbstverständlich nicht fremd: „Ich habe aus meiner Studienzeit einige gute Freunde in der Stadt und ich schätze Klosterneuburg sehr.“ Dabei nennt er auch das Stift als ein besonderes Wahrzeichen und viele Besuche in der Babenbergerstadt, die in den kommen Monaten wohl noch mehr intensiviert werden. Denn die drittgrößte Stadt im Bezirk zu haben, verspricht wohl einiges an Arbeit, zumindest anfangs „Alles kein Problem“, schließt Riemer.