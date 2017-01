Die Sternsinger aus den 23 Tullner Pfarren, insgesamt 85.000 Mädchen und Buben ziehen in königlichen Gewändern bis 6. Jänner durchs ganze Land und bringen Segenswünsche für das neue Jahr. Dabei sammeln sie Geld für Menschen in Armutsregionen der Welt, für eine Welt ohne Armut und Ausbeutung.

Die Sternsingeraktion 2016 erbrachte 89.949,05 Euro für Menschen in Not. Das Top-Ergebnis erzielte im Bezirk Tulln die Pfarre St. Andrä/Wördern vor Königstetten und knapp dahinter Tulln-St. Severin.

„Es ist für mich eine schöne Aufgabe"

Viele ehrenamtliche Mitarbeiter der Pfarren engagieren sich schon jahrelang für diese Aktion und setzen damit ein Zeichen. „Es ist für mich eine schöne Aufgabe, weil wir für wirklich arme Leute in den Entwicklungsländern Geld sammeln und gleichzeitig den Menschen in Tulln Frieden und Segen wünschen,“ erklärt Gerda Haslhofer, die seit über 50 Jahren in der Pfarre St. Stephan tätig ist und die Arbeit mit Jugendlichen sehr schätzt.

Einiges hat sich in den letzten Jahren schon geändert. „Wir sind früher zwei volle Tage mit den Gruppen gegangen, meist bis 18 Uhr, die Kinder und Jugendlichen sind nicht mehr so belastbar, jetzt gehen wir nur einen Tag“, weiß Gerda Haslhofer. Auch das Verkleiden ist bei den Jugendlichen nicht sehr beliebt. Immer seltener werden die Sternsinger in die Häuser und Wohnungen gebeten, wo sie früher auch bewirtet wurden. „An besonders kalten Tagen nahm ich heißen Tee und Wurstsemmeln im Rucksack mit und es wurden Pausen eingelegt, wo es immer recht lustig zuging.“

„Nächstenliebe ist kein Projekt, sondern ein Dauerauftrag.“

Die Dreikönigsaktion arbeitet eng mit lokalen Organisationen zusammen, die mit viel persönlichem Einsatz und Know-how positive Veränderungen bewirken. Die Partnerprojekte der Dreikönigsaktion – rund 500 sind es pro Jahr – zielen auf wirksame und langfristige Verbesserungen von Lebensbedingungen für Menschen in den Armutsgebieten von Afrika, Asien und Lateinamerika ab.

Ohne regelmäßiges Einkommen sind wichtige Grundbedürfnisse wie medizinische Versorgung und der Schulbesuch nicht mehr erschwinglich. Pfarrer Anton Schwinner von der Pfarre Tulln St. Severin liegen karitative Projekte besonders am Herzen: „Nächstenliebe ist kein Projekt, sondern ein Dauerauftrag.“