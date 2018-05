Alle Jahre wieder – kommt der 1. Mai, und damit auch das Maibaum-Aufstellen am Tag davor. Über viele Jahre hinweg hat sich dieser Brauch in unseren Breiten erhalten. Lediglich die Methode des Aufrichtens des Maibaumes hat sich gewandelt: War es ursprünglich üblich, den Baum mit reiner Manneskraft aufzustellen, greift man heutzutage immer öfter auf technische Hilfsmittel wie Kräne oder Traktoren zurück. Bewerkstelligt wird dies meistens von wackeren Feuerwehrleuten.

So rückten etwa die Feuerwehren Seebarn und Grafenwörth bereits vor mehr als einer Woche zum Einsatz „Maibaumfällen“ aus. Zwei Bäume waren rasch gefällt und von Ästen befreit. Der langen Nachhause-Fahrt folgte eine gesellige Jause. Die Bäume wurden dann bis zum Aufstellen am Tag vor dem 1. Mai sicher verwahrt. „Früher ist es schon vorgekommen, dass ein Maibaum noch vor dem Aufstellen von Unbekannten in zwei Teile zersägt wurde“, erinnert sich der Grafenwörther Kommandant Friedrich Ploiner. Die Grafenwörther lagern deshalb den Baum bis zum Aufstellen sicherheitshalber auf einem Privatgrundstück.

In der Marktgemeinde Großweikersdorf werden die Maibäume ebenfalls von den Feuerwehren aufgestellt. Das Aufhängen der Maitafeln allerdings übernimmt dort schon seit vielen Jahren die ÖVP. Beginnend vor dem Haus des Bürgermeisters und mit Begleitung der Blasmusik erhalten die „Promis“ ihre Maitafeln. Auch hier bildet eine gemütliche Jause den Abschluss der Aktion.

Jugend zeigt nur wenig Interesse

Seit einigen Jahren feiert in Tulln der Brauch des Maibaum-Aufstellens am Hauptplatz fröhliche Urständ‘ – mit Feuerwehr, Blasmusik und allem drum und dran. Doch nicht überall wird diese Tradition so intensiv gelebt. Vielerorts scheint das Brauchtum aus der Mode gekommen zu sein oder wird nicht mehr in vollem Umfang gefeiert.

„In Reidling kommen beim Aufstellen des Maibaumes lediglich die Mitglieder der Feuerwehr zusammen und stellen den Maibaum für den Kommandanten auf. Dieser lädt dann alle zum Essen ein. Je schöner der Baum ist, umso mehr wird der Kommandant geschätzt“, wie Josef Rödl erzählt.

Atzenbruggs Bürgermeister Ferdinand Ziegler kann sich nicht erklären, warum die Tradition des Maibaum-Aufstellens nicht mehr so wie früher geschätzt wird, und vermutet: „Die Jugend interessiert sich möglicherweise nicht für diese Art von Brauchtum.“

Die „Moosbierbaumer heimatkundliche Runde“ hingegen lädt seit 1999 die Dorfgemeinde ein, gemeinsam Mehlspeisen und Aufstriche zuzubereiten und Bankerl aufzustellen, um am Dorfplatz zu feiern.

Ist das Aufstellen der Maibäume noch mit fröhlichem Beisammensein verbunden, wird aus der Gaudi in der darauffolgenden Nacht „bitterer Ernst“. Da gilt es nämlich, das gute Stück streng zu bewachen, denn die Gefahr ist groß, dass der Baum von jungen Männern aus dem Nachbarort gefällt oder gestohlen wird.