Mitte April soll die von Innenminister Wolfgang Sobotka ins Leben gerufene Initiative „Gemeinsam.Sicher“ auch im Bezirk Tulln anlaufen. Verantwortlich für die Umsetzung zeichnet Sicher-heitskoordinator Bernhard Schilcher.

„Seit 2009 sind die wichtigsten Kriminalitätszahlen rückläufig, die objektive Sicherheit in Österreich steigt also. Trotzdem wird in Befragungen zum subjektiven Sicherheitsempfinden der Menschen ein Minus von 20 Prozent verzeichnet“, erklärt Schilcher. Herausforderungen wie Digitalisierung und Globalisierung oder Migration stehen hinter diesem negativen Empfinden. Im Rahmen der Initiative „Gemeinsam.Sicher“ wird dem mit Vernetzung und strukturierter Kommunikation von Polizei, Gemeinden und Bürgern begegnet.

„Das Wichtigste ist, das Bewusstsein zu schaffen, dass Kriminalitätsbekämpfung nur in Zusammenarbeit von Bevölkerung und Polizei funktionieren kann.“

Sonja Fiegl

„Ich stehe absolut hinter diesem Projekt, Sicherheitspartner in den Gemeinden zu suchen und gemeinsam maßgeschneiderte Lösungen vor Ort zu überlegen“, betont auch Bezirkspolizeikommandantin Sonja Fiegl.

Das Projekt läuft über vier Ebenen: Neben Bernhard Schilcher als Sicherheitskoordinator gibt es in jeder Polizeiinspektion Sicherheitsbeauftragte sowie in jeder Gemeinde Sicherheitsgemeinderäte. „Wichtig ist uns, dass hier Polizei und Bürger als gleichberechtigte Partner zusammenarbeiten“, sagt Schilcher. Für die vierte Ebene werden daher ab sofort Sicherheitspartner gesucht. In diesem Zusammenhang betont Schilcher aber, dass es auch ein „absolutes Nicht-Ziel“ gibt: „Was wir nicht wollen, sind Bürgerwehren oder Vernaderer. Die Auswahl ist also sehr sensibel und gegebenenfalls werden wir uns auch wieder von Partnern trennen.“

Gemeinsam.Sicher soll Teil der täglichen Polizeiarbeit werden und das subjektive Sicherheitsgefühl in der Bevölkerung heben. Neben einem Newsletter wird es Sicherheitsforen bzw. -diskussionen geben. „Oberstes Ziel ist es Probleme im Vorfeld einzudämmen, noch bevor etwas strafrechtlich Relevantes passiert“, erklärt Schilcher.

Ein Erfolgsbeispiel aus der Pilotgemeinde Mödling: Asylwerber hatten dort Fahrräder geschenkt bekommen. In der Folge kam es zu Missverständnissen über die Eigentumsverhältnisse und gefährlichen Verkehrssituationen. Der ÖAMTC schulte die Fahrradanfänger (gratis). Die Gemeinde vergab Aufkleber für die Fahrräder aller Asylwerber, die die Schulung absolvierten - Problem gelöst.