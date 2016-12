Der Stein, der den Tullnern vergangenen Mittwoch vom Herzen gefallen ist, war bestimmt bis nach St. Pölten zu hören. Es ging um den Erhalt der Notarztstellen im Land Niederösterreich. Die gute Nachricht: Alle 32 Stützpunkte im Bundesland bleiben, auch jener in Tulln. Noch dazu gibt es ab Mitte Dezember in St. Andrä-Wördern eine neue Dienststelle des Roten Kreuzes.

Landtagsabgeordneter Alfred Riedl dankt Landeshauptmann-Stellvertreterin Johanna Mikl-Leitner für ihren Einsatz. | NOEN, ÖVP

Ende des Jahres läuft der Vertrag des Landes Niederösterreich mit den Betreibern Rotes Kreuz samt Subunternehmen Arbeitersamariterbund (ASBÖ) aus. Bereits im Februar wurde deshalb eine Ausschreibung gestartet. So wurde damals eine neue Einteilung in acht Versorgungsregionen beschlossen. Die 32 bestehenden Stützpunkte sollten auf ein Mindestmaß von 22 reduziert werden. Das Rote Kreuz setzte alle Hebel in Bewegung, um den Kriterien Genüge zu tun. Alle Fahrzeuge und Räumlichkeiten mussten nachgewiesen werden, um an dieser internationalen Ausschreibung auch teilnehmen zu können.

„Die Notarztversorgung ist gesichert, alle 32 Standorte bleiben"

Die Mitglieder der NÖ Landesregierung Landeshauptmann Stellvertreterin Johanna Mikl-Leitner, Karl Wilfing (beide ÖVP) und Maurice Androsch (SPÖ) luden vergangenen Mittwoch zu einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz. „Die Notarztversorgung ist gesichert, alle 32 Standorte bleiben. Den Zuschlag für den Betrieb ab 2017 erhält das Rote Kreuz, mit dem ASBÖ als Subunternehmer“, hieß es. Eine Auflösung bestehender Stützpunkte, wäre nie vorgesehen gewesen. Dass nicht alles so reibungslos über die Bühne ging, zeigt die Tatsache, dass Purkersdorfs Bürgermeister Karl Schlögl und die ÖVP-Bürgermeister des Teilbezirkes Purkersdorf, bis Montag Nacht mit Johanna Mikl-Leitner in intensiven Verhandlungen waren.

Es ist nicht alles Gold, was glänzt

Zu diesem Zeitpunkt hieß es noch, dass der Standort Purkersdorf und jener von Neulengbach in Pressbaum zusammengelegt werden. Am Tag darauf kam dann die Entwarnung: Alle Stützpunkte bleiben.“

„Das Land NÖ sichert mit seinen Partnern auch in Zukunft die notärztliche Versorgung der Bürger ab“, so Mikl-Leitner, die nicht nur betont, dass alle Notarzt-Stützpunkte in Niederösterreich erhalten bleiben, sondern auch darauf hinweist, dass „die hohe Dichte an Notärzten im Österreich-Vergleich einen Spitzenwert erreicht.“

„Die Hubschrauber-Flotte der Flugrettung hat schon tausende Leben gerettet "

„Für den Bezirk Tulln bedeutet diese Einigung, dass der Notarztstützpunkt auch in Zukunft erhalten bleibt“, freut sich Landtagsabgeordneter Alfred Riedl. Als weiterer Meilenstein in der Erstversorgung geht mit 1. Jänner auch der Notarzt-Hubschrauberstandort Krems/Donau in Probebetrieb für eine 24h-Versorgung. Landeshauptmann Erwin Pröll hielt anlässlich der Vertragsunterzeichnung fest: „Die Hubschrauber-Flotte der Flugrettung hat schon tausende Leben gerettet und garantiert eine schnelle und kompetente Erstversorgung in ganz Niederösterreich.“

In St. Andrä-Wördern rüstet das Rote Kreuz ebenfalls nach. Nach der Probephase des Frühjahres wurde nun ein fester Stützpunkt gefunden. Zentral in der Bahngasse gelegen, wird Montag bis Freitag zwischen 6 und 14 Uhr ein Rettungstransportwagen in Sankt Andrä-Wördern stationiert sein. Zu Notfällen, die außerhalb dieses Zeitfensters stattfinden, werden wie bisher die Sanitäter des nächstgelegenen freien Rettungsmittels entsandt.

