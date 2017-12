Bei dem Brand wurden sieben Menschen gerettet und drei Personen in das Krankenhaus eingeliefert.

Mehrparteienhaus in St. Andrä/Wördern brannte .

Heute gegen drei Uhr früh kam es zu einem Mehrparteienhaus-Brand in in St. Andrä/Wördern (Bez. Tulln) in der Dr. Bruno-Klein-Straße gerufen.

Bewohnern war Fluchtweg versperrt

Zwei Müllinseln im Erdgeschoss standen in Vollbrand. Da dadurch das Stiegenhaus verraucht war, war den Bewohnern zunächst der Fluchtweg versperrt. Das Feuer hatte bereits auf die Fassade übergegriffen. Während die Löschleitung aufgebaut wurde drang bereits ein Atenschutztrupp der Feuerwehr in das Haus ein, um die im Haus befindlichen Personen zu retten.

Personen gerettet

Sieben Menschen, darunter auch ein Kleinkind, wurden von der Feuerwehr mit Fluchtmasken in's Freie gebracht.

Zunächst war nicht klar, welche der Bewohner auch Zuhause waren. Dadurch musste eine Wohnung aufgebrochen werden. Über ein Fenster im zweiten Obergeschoß kletterte ein Atenschutztrupp in die versperrte Wohnung, die niemand öffnete. Nach der Durchsuchung konnte Entwarnung gegeben werden, denn die Bewohner waren nicht anwesend.

Eine Person wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in das Spital gebracht. Zwei weitere Menschen, welche Zuckerkrank sind, wurden ebenfalls zur Beobachtung in das Universitätsklinikum Tulln gebracht.