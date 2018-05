Nicht nur die in Schwärmen auftretenden Maikäfer sorgten im April für Aufsehen. Von der extrem warmen Witterung profitiert mit dem Rübenrüsselkäfer auch ein echter Schädling. „Er kann innerhalb weniger Stunden ganze Felder vernichten“, schlägt Bezirksbauernkammerobmann Hermann Dam Alarm. Dabei sei der heimische Zuckerrübenbau in den letzten Jahren durch die weltweite Liberalisierung des Zuckermarktes samt damit verbundenem Preisverfall sowie Trockenschäden ohnehin bereits massiv unter Druck geraten - und jetzt auch noch der Rübenrüssler.

Bezirksbauernkammerobmann Hermann Dam und Bauernbundobmann Johann Höfinger machen sich große Sorgen um die heimische Zuckerwirtschaft. Aktuell macht der Rübenrüssler den Feldfrüchten schwer zu schaffen. „Bei einer Feldbegehung haben wir auf einem Quadratmeter in kürzester Zeit 20 Käfer eingesammelt“, so Dam. | NOEN, privat

„Selbst ein Nachbau ist bei vielen Flächen bereits wieder gescheitert, weil der Schädling nach wie vor vor Ort ist“, ergänzt Bauernbundobmann Johann Höfinger. Und nachdem der Befall so zeitig erfolgt, trifft der Rübenrüssler noch ausschließlich auf empfindliche Jungpflanzen, die dann radikal abgefressen werden.

Am Wagram Plateau war die Lage bereits 2017 angespannt. Nachdem der Käfer mit sommerlicher Hitze und Trockenheit im April für ihn ideale Bedingungen vorfindet, zieht sich der Befall jetzt auch in die Ebenen südlich der Donau bis ins Perschlingtal. „Der Käfer wütet wirklich schlimm, es ist eine echte Katastrophe!“, ärgert sich Dam.

Mit Bienenschutz übers Ziel geschossen?

Für die Zukunft befürchtet er sogar noch Schlimmeres. Denn durch das totale Verbot der Neonicotinoide habe man in der EU „mit Kanonen auf die Bauern geschossen“. Was Dam derart auf die Palme bringt? Bis jetzt wäre das Pflanzenschutzmittel im Rübenbau durch die Pillierung direkt auf das Saatgut aufgebracht worden. „Bei Rübenbau zur Zuckergewinnung hatten Bienen, die es natürlich zu schützen gilt, genau dadurch keinerlei Berührung damit“, erklärt Dam. Denn die Pflanze blühe erst im zweiten Jahr, was nur zur Samengewinnung praktiziert werde. Aber hier sei leider im wahrsten Sinne des Wortes ohne Rücksicht auf Verluste gegen die Landwirtschaft gehetzt worden.

Markus Simak ist Pressesprecher der Agrana und ein stolzer Klosterneuburger. | NOEN, Gruber-Dorninger

„Rübenbau ist schon heute oft ein Nullsummenspiel. Vielfach wird er nur noch praktiziert, um die Inlandsproduktion aufrecht zu erhalten“, so Dam. In Zukunft könnten aber immer mehr Landwirte auf andere Feldfrüchte umsatteln oder ganz aussteigen. Hunderte Arbeitsplätze seien akut gefährdet. „Wollen wir wirklich die eigene Zuckerproduktion aufgeben und dem Rohrzucker aus Übersee, den Vorzug geben, bei dem wir weder die chemische Behandlung noch die Gentechnikmethoden beeinflussen können?“, fragen Dam und Höfinger auch die Konsumenten.

Am dringendsten notwendig (nicht nur für die Zuckerrüben) wären jetzt einmal echte Niederschläge und kühlere Temperaturen, was aber nicht beeinflusst werden kann. Von der „heimischen Agrarspitze“ erhoffen sich Dam und Höfinger Unterstützung, was Fruchtfolge-Regelungen und Düngergaben betrifft. „Bei Fruchtfolgen muss es für betroffene Landwirte Ausnahmeregelungen geben“, betont Höfinger. Dam selbst hat entschieden auf zehn von elf Hektar Rübenfläche Mais nachzupflanzen: „Ich hatte glücklicherweise noch die Möglichkeit.“

Mit Sorge beobachtet wird die Entwicklung auch von der Agrana. „Aktuell ist die Situation im Zuckermarkt sowohl für Produzenten als auch für Rübenbauern sehr herausfordernd“, erklärt dazu Pressesprecher Markus Simak. Dennoch gehe man im Unternehmen bei einer durchschnittlich ertragreichen Ernte 2018/2019 von zwei ausgelasteten Zuckerfabriken aus.

Agrana intensiviert Beratung und Versuche

Zum Verbot der Neonicotinoide sagt Simak: „Hier wird es künftig je nach Befall zu einer mehrmaligen flächigen Behandlung des gesamten Feldes kommen müssen. Dabei werden andere Wirkstoffe eingesetzt. Dies ist weniger effizient und bedeutet für den Rübenbauern einen erheblichen Mehraufwand.“ Die Agrana werde daher ihre Beratungsarbeit und ihr Versuchswesen intensivieren, um den Rübenbauern im Produktionsmanagement von Zuckerrüben zur Seite zu stehen.

Auch Simak richtet einen Appell an die Bundespolitik: „Fakt ist, ohne wirksamen Pflanzenschutz sinkt die Wettbewerbsfähigkeit von Zuckerrüben in der Fruchtfolge erheblich. Die sinkende Wettbewerbsfähigkeit abzufedern wäre möglich.“ Vorgezeigt werde dies in vielen europäischen Ländern, wie Polen, Tschechien, der Slowakei, Ungarn, Rumänin, Italien oder Spanien, wo die Zuckerrübe eine nationale gekoppelte Förderung erhält.