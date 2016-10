Die Jury hat gesprochen – Gault Millau und A La Carte haben ihre Wertungen abgegeben. Resümee: Ob Hauben (Gault Millau), Sterne (A La Carte) oder Punkte, die regionalen Feinschmecker-Eldorados können sich weiter im Spitzenfeld behaupten, ja sogar noch ein Schäuferl nachlegen.

Toni Mörwald darf sich weiter als „Fünf-Hauben-Gastronom“ bezeichnen, wobei sich drei Restaurants die Hauben teilen: „Schloss Grafenegg“ und „Zur Traube“ mit je einer Haube (daran konnte auch die Abwertung im Feuersbrunner Stammhaus von 15 auf 14 Punkte nichts ändern) und das Gourmetrestaurant „Toni M.“, das mit 17 Punkten bei drei Hauben landete. Stolz ist der Spitzengastronom über die erstmalige Verleihung von fünf Sternen an das Grand Hotel „Le Ciel“ in Wien. „Gemeinsam gehören wir jetzt zu den 500 besten Restaurants der Welt“, freut sich Mörwald. Einen halben Punkt mehr und weiterhin eine Haube gibt es für Raimund Mann im gleichnamigen Landgasthof in Königsbrunn. Eva und Matthias Salomon im Gut Oberstockstall bleiben bei ihren zwei Hauben.

Punktezuwachs hievt „Wolf“ steil nach oben

Südlich der Donau ist Langenlebarn absoluter Hotspot: „Der Floh“ aus Langenlebarn nimmt mit 16 Punkten die Spitzenposition ein, dicht gefolgt – jeweils einen Punkt dahinter – vom Tullner Platzhirschen „Sodoma“ und dem ambitionierten „Landgasthaus Böhm“. Alle drei sind in Besitz zweier Hauben.

Über eine Aufwertung um einen auf nunmehr 14 Punkte und weiterhin eine Haube darf sich das Gasthaus „Zum Lustigen Bauern“ von Norbert C. Payr und Angelika Maria Jensen in Zeiselmauer freuen.

Während Gault Millau für „Das Wolf“ (ebenso wie für das „Berghotel Tulbingerkogel“ der Familie Bläuel) eine Haube erübrigt, spricht man im Langenlebarner Gourmettempel angesichts der Bewertung durch die A La Carte-Testesser von einer „kleinen Sensation“: Küchenchef Christian Wöber hat sich mit einer Steigerung um 9 (!) Punkte (von 75 auf 84, was in die Kategorie „Ein Restaurant, das auch höchsten Ansprüchen standhält,“ fällt) in die Elite gekocht. Das Restaurant darf sich jetzt mit drei Sternen schmücken – um einen Stern mehr als bei der letzten Wertung im Vorjahr – und ist außerdem der „Aufsteiger des Landes Niederösterreich“.

Der neue Stern am Kochhimmel, Christian Wöber, lebt seit 15 Jahren in Tulln, geboren ist der 35-Jährige in Neudegg am Wagram. Zu seinem Höhenflug meint er: „Kochen ist und war immer schon meine große Leidenschaft.“ Und Hausherr Wolfgang Praskac ist froh, „gemeinsam endlich den Durchbruch geschafft zu haben.“