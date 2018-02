Gründung: 1933

Im Namen Mittelschüler-Kartell-Verband steckt schon, dass es sich nicht um Studenten im herkömmlichen Sinn handelt sondern um Schüler und Absolventen von AHS bzw. BHS. An Schulstandorten im gesamten Bundesgebiet ist der MKV vertreten, in größeren Städten bildeten sich mehrere Verbindungen und so sind heute 165 Korporationen Mitglied im MKV.

Unterhalb der Bundesführung gibt es Länderorganisationen. Die Landesverbände sind in der Regel die ersten Ansprechpartner für einzelne Verbindungen.

Der Mittelschüler-Kartell-Verband ist Mitglied in zahlreichen Arbeitsgemeinschaften und Verbänden. Auf europäischer Ebene ist der MKV Teil des Europäischen Kartellverbands (EKV), der alle europäischen christlichen Studentenverbände verbindet. In Österreich ist die Organisation aktives Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Katholischer Verbände (AKV) und Teil des Katholischen Laienrats (KLRÖ), um im Sinne des Laienapostolats positiv an der Gesellschaft mitzuwirken.

Der MKV bekennt sich zur christlichen Soziallehre, einem demokratischen Österreich und einem vereinten Europa und ist parteiunabhängig.