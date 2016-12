„Dieser Hund braucht täglich bis zu zwei Stunden Auslauf“, erklärt ein 55-Jähriger vorm Richter, weshalb er mit seinem Hund nicht zu Fuß „Gassi“ ging, sondern ihn mit einer Leine am Quad anband und spazieren fuhr. „Ich habe das öfters gemacht“, setzt er fort.

Zum letzten Mal heuer am 9. Juli, da stolperte der zweijährige Vierbeiner bei einer Geschwindigkeit von 20 bis 30 km/h. Sein Besitzer bemerkte das nicht, er schleifte das Tier mit. Der Hund wurde verletzt, Tierquälerei wird dem 55-Jährigen nun vorgeworfen.

„Er hatte Schleifspuren am Bauch, an drei Pfoten“

Dass der Hund gestolpert war, hatte eine Zeugin beobachtet. Sie hupte, machte den 55-Jährigen so aufmerksam und erstattete dann Anzeige.

Zu einem Veterinär brachte der Beschuldigte seinen Hund nach dem Vorfall nicht. „Er hat die Wunde selber geleckt“, erklärt er. Der Richter versteht das nicht. „Sie haben ihn am Asphalt nachgeschleift, da muss man doch Wunden desinfizieren“, wettert er.

In Gewahrsam nahm den Vierbeiner die Obfrau des Klosterneuburger Tierschutzheims Klosterneuburg, brachte ihn die Tierklinik. „Er hatte Schleifspuren am Bauch, an drei Pfoten. Nach zwei Tagen stationären Aufenthalts hat ihn das Tierheim übernommen. Weil er aber noch starke Schmerzen hatte, musste er nochmals in die Klinik“, sagt Beatrice Aigner.

Der Hund hat mittlerweile einen neuen Besitzer gefunden, der reuige 55-Jährige kommt mit Diversion davon, er muss 1.500 Euro Geldbuße berappen.