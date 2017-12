Mit dem Rauchen aufhören, mehr Sport betreiben und ein paar Kilos abspecken – dies sind wohl die häufigsten guten Vorsätze von Herrn und Frau Österreicher. Die sollen vor allem nach dem Jahreswechsel in ein jungfräuliches 2018 umgesetzt werden. Die NÖN befragte Menschen aus der Region, die (fast) jeder kennt, über ihre Wünsche und Anliegen, was sie sich denn so für das neue Jahr vorgenommen haben und eventuell auch, was sie erreichen wollen.

Thomas Diethartwill nur eines: „Gesund werden.“ | NOEN, APA/Fohringer

Vor wenigen Wochen stürzte das sportliche Aushängeschild des Bezirks, Skispringer Thomas Diethart aus Michelhausen, beim Training in der Ramsau schwer. Er erlitt eine Gehirnerschütterung und eine Lungenquetschung, deshalb äußert er nur einen einzigen Wunsch: „Ich habe eigentlich nur einen Vorsatz für das neue Jahr und der ist ‚g’sund werden’. Dass sich die Schmerzen, die ich jetzt noch habe, wieder beruhigen und ich sobald wie möglich wieder ins Training einsteigen kann.“

Sportlich und kulturell eine Intensivierung

An ihre Gesundheit denkt auch Bezirkspolizeikommandantin Sonja Fiegl. Sie möchte künftig mehr auf ihre Lebensweise achten und das sportliche Training intensivieren.

Sonja Fieglmöchte mehr auf ihre Lebensweise achten. | NOEN, NÖN

Nicht nur auf sportlicher Seite, sondern auch auf kultureller Ebene werden für das kommende Jahr Pläne geschmiedet. Danubium- und Donaubühnenmanager Erich Schindlecker: „Ich wünsche mir für das kommende Jahr noch mehr Veranstaltungen.“ Für sich persönlich will Schindlecker nur eines: „Gesund bleiben.“

Erich Schindleckerwünscht sich mehr Veranstaltungen. | NOEN, Hans Eder

Der aus Tulln stammende Gitarrist der populären Volksmusikgruppe „Die Seer“ Thomas Eder, ist Realist und sieht der Wirklichkeit ins Auge, wenn er meint: „Ich mache prinzipiell keine Neujahrsvorsätze, man hält sich sowieso nicht dran.“ Der Musiker spricht dabei aus eigener Erfahrung.

Aller guten Dinge sind bekanntlich drei: Ferdinand Auhser, „Vater“ von Bakabu, stellt die Zahl Drei in den Mittelpunkt seiner Neujahrsvorsätze: Drei neue Kinderbücher möchte er schreiben. „Und schön wäre es, könnte ich die Fragen, die ich beim Winzig-Bar-Quiz pro Staffel stelle, drei Mal in der NÖN veröffentlichen“, scherzt der Hobby-Quizmaster. Wie bei vielen anderen Vorsätzen für das neue Jahr dürfte es auch beim dritten Vorhaben von Ferdinand Auhser beim bloßen Vorsatz bleiben. Der mit seiner Körpergröße ständig hadernde Auhser möchte gerne drei Zentimeter wachsen. Allein – es wird wohl beim frommen Wunsch bleiben.

Ferdinand Auhser– aller guten Dinge sind drei. | NOEN, Hans Eder

Baumschulbesitzer und Gärtner Anton Starkl etwa möchte es „noch lustiger“ und ist auf der Suche nach weiteren Standorten für seine Crazy trees. „Ich habe schon so viele Ideen dazu und möchte sie verwirklichen“, freut sich der Baumschulbesitzer über eventuelle künftige kreative Tätigkeiten im neuen Jahr.

Mit Bescheidenheit zur Traumerfüllung

„Ich wollte schon immer mehr Sport machen, aber ganz funktioniert das leider nicht.“ Starkls Wunsch ans neue Jahr fällt daher dementsprechend bescheiden aus: „Das kommende Jahr möge so gut ablaufen wie das letzte.“