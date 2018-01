Beim 9. „Kunst-Frühstücken“ im Berghotel Tulbingerkogel präsentierte MVM Franz Müllner sein Programm für das Tullnerfeld, das auf die Synergieeffekte „Kultur-Tourismus- Wirtschaft“ seit Jahren abgestimmt ist.

Hotelier Frank Bläuel stellte sein Haus „Berghotel Tulbingerkogel“ vor und freute sich über die Fans seiner Kunststätte. Am Samstag, den 3. März, ist etwa der international bekannte Sänger Hans Theessink zu seinem „Runden“ mit einem Solokonzert zur Gast. Auf dieses Konzert freut sich auch Christoph Kaufmann, der die Wichtigkeit der Kulturveranstaltungen betonte. Er ist begeistert vom vielseitigen Angebot im ganzen Bezirk.

Nina Katschnig, Leiterin der Galerie Gugging, ist stolz, tausende Besucher 2017 in die international „art / brut center gugging zu verzeichnen.

Auch 2018 sind wieder sehr interessante Projekte geplant

Am 21. Februar um 19 Uhr findet die Vernissage „…chaotisch — Alfred Neumayr & Arnold Schmidt“ im Tullner Minoritenkloster statt. Ein Konzert mit Lukas Lauermann und Voodoo Jürgens gibt es am 8. April in der Galerie Gugging.

Weiters wird Willi Dussmann, am 24. März im „Wirtshauskultur“ Gasthaus Figl in Wolfpassing beim Frühlingsfest für die kulturellen Höhepunkte sorgen. Für die kulinarischen Schmankerln wird der Wirt Patrick Friedrich zuständig sein.

Am 6. April wird der „Lustige Hermann“ auf der Hochramalpe Witze und Parodien den Gästen präsentieren.

Das komplette Programm finden Sie auf: www.donaukultur.com, www.tulbingerkogel.at und www.gugging.com.