Silvester ist für viele die Gelegenheit schlechthin seinen Urinstinkten zu folgen und sich so richtig mit der Knallerei und Leuchtraketen zu beschäftigen. Des einen Freud – des anderen Leid. Vor allem unsere Vierbeiner leiden sehr unter dem Krach. Die NÖN sprach mit der Leiterin des Tierheimes in Königstetten, Beatrice Aigner, die prompt einige Tipps für die Haustierhalter parat hat.

„Das Um und Auf ist sich selbst ruhig zu verhalten und sich nichts von der außergewöhnlichen Situation anmerken zu lassen“, erklärt Beatrice Aigner. Dabei warnt sie davor das Tier in der Stresssituation auch noch ausgiebig zu streicheln. „Das bestärkt das Tier in der Angst“, so Aigner.

„Wenn das Tier dann kommt und Körperkontakt sucht, dann sollte das selbstverständlich zugelassen werden. Ich sage meinen Tieren immer, dass alles gut ist.“

Beatrice Aigner, Tierheim in Königstetten

Eine halbe Stunde vor und eine halbe Stunde nach dem Jahreswechsel sei die schlimmste Zeit für die Vierbeiner. Aigner empfiehlt für die Silvesternacht, Höhlen mit Decken oder Handtüchern zu schaffen, in die sich die Tiere auch zurückziehen können. „Wenn das Tier dann kommt und Körperkontakt sucht, dann sollte das selbstverständlich zugelassen werden. Ich sage meinen Tieren immer, dass alles gut ist“, so Aigner.

Sanfte Musik und abgedunkelte Fenster helfen ebenfalls den Stress bei Tieren zu vermindern. „Wir verwenden auch Zugluftstopper, das hält den Lärm dann auch noch zusätzlich ab“, empfiehlt Aigner. Zusätzlich habe sie auch gute Erfahrungen mit Pheromonen gemacht. „Wir benutzen das im Tierheim, um die Tiere zu beruhigen. Bachblüten eignen sich ebenfalls. Man kann das ins Futter mischen oder auf das Fell auftragen“, gibt Aigner Tipps.

Einer hektischen Silversternacht kann somit vorgebeugt werden.

Wie bei den Menschen heißt es also auch bei den Tieren, wenn man selbst Angst hat, dann überträgt sich das auch auf die Umgebung.